F1 su TV8, GP Olanda 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

L’odierna giornata di sabato 26 agosto sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio d’Olanda di Formula Uno. Non ci sarà alcun genere esperimento, dunque potremo assistere alla sessione nella sua forma canonica. Si parte con il Q1, al quale partecipano tutti i 20 piloti iscritti. Cinque di loro termineranno subito la propria avventura, mentre i 15 superstiti si cimenteranno nel Q2. Dopo una nuova sfoltita di cinque monoposto, le 10 vetture più rapide si giocheranno la pole position nel Q3.

A proposito di pole position, c’è sicuramente più varietà di quanta non se ne registri in termini di vittorie. Certo, chi ne ha raccolte di più è Max Verstappen, che però ne ha lasciate diverse sul piatto. L’olandese è scattato davanti a tutti in 7 occasioni (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna), mentre in 2 casi la casella di partenza privilegiata è stata artigliata da Sergio Perez (Arabia Saudita, Miami) e da Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio). Infine, Lewis Hamilton ha svettato in Ungheria.

In realtà, le pole position di Verstappen sarebbero 8. Cionondimeno, il dominatore del 2023 si è visto cancellare quella di Spa-Francorchamps dalla sanzione per aver sostituito il cambio. In questo modo, Super Max è stato retrocesso di cinque posizioni, consegnando a Leclerc l’onore di partire senza nessuno davanti. Sarebbe più corretto discernere il concetto di pole position da quello di “miglior prestazione in qualifica”, ma si tratta di tecnicismi statistici. Quale sarà, invece, il responso della pista di Zandvoort? Per scoprirlo basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP OLANDA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Summer (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento olandese. Non sarà altresì proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Zandvoort potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Olanda.

PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 OGGI

SABATO 26 AGOSTO

21.00-22.15, Differita Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP OLANDA 2023

SABATO 26 AGOSTO

11.30-12.30, FP3 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

15.00-16.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP OLANDA 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207) tra sabato e domenica.

Gli orari programmati sono: 18.15; 21.15; 23.00 di sabato; 2.00; 3.45; 6.30 di domenica.

Foto: La Presse