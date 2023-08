Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 26 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 26 agosto, si terranno i primi match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2023 di volley femminile e si giocheranno due incontri validi per gli ottavi di finale, entrambi in programma a Palazzo Wanny, Firenze.

Alle ore 18.00 si giocherà Francia-Romania, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Italia-Spagna. Le due formazioni che usciranno vincitrici da questo confronto si scontreranno poi martedì 29 agosto nei quarti di finale, da giocare sempre a Firenze, alle 18.00 o alle 21.00.

La diretta tv sarà disponibile per Francia-Romania su Sky Sport Action e per Italia-Spagna su Rai Sport HD poi dalle 22.00 su Rai 2 HD, e su Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà affidata per Francia-Romania a Rai Play 3, Sky Go e Now, e per Italia-Spagna a Rai Play, Sky Go e Now.

