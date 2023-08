Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 26 agosto, programma, streaming

L’attesa è finita: oggi, sabato 26 agosto 2023, si disputerà la prima frazione della Vuelta a España 2023, ultimo grande Giro di questa stagione dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. Si partirà alle 18.55, con una cronosquadre di 14,8 chilometri con inizio e fine a Barcellona.

Nella prova odierna non ci saranno particolari insidie altimetriche e ci sarà dunque tanto terreno fertile per gli specialisti delle prove contro il tempo, che cercheranno di trascinare i loro rispettivi compagni al primo successo in questa corsa a tappe iberica. La prima squadra a cominciare la gara sarà la Caja Rural – Seguros RGA alle 18.55 appunto, mentre l’ultimo team che si presenterà allo start sarà la Soudal – Quick Step alle 20:19.

La prima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 18:20. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 18:40.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 26 agosto

Prima tappa: Barcellona – Barcellona (TTT) (14,8 km)

Orario di partenza prima squadra: 18.55

Orario d’arrivo ultima squadra: 20.35 circa

PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 18:20

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 18.20

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 18.40

Foto: LaPresse