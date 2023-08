F1, Robert Shwartzman al volante della Ferrari nelle prime prove libere a Zandvoort

Ci si avvicina al prossimo fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Zandvoort, la Ferrari darà la propria chance al suo giovane pilota Robert Shwartzman di cimentarsi al volante della SF-23 nel corso delle prime prove libere sul tracciato olandese. Secondo la cosiddetta “regola del rookie”, le scuderie devono riservare almeno due prime sessioni di libere a un racing driver con tali caratteristiche. E’ eleggibile chiunque abbia disputato meno di due Gran Premi.

Pertanto, la Rossa sfrutterà questa circostanza per far salire in macchina Shwartzman che prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz. Un’occasione per lui che avrà modo di girare con la monoposto e comprenderne ancor meglio le caratteristiche, nell’ottica del lavoro di sviluppo che la scuderia di Maranello sta portando avanti alla ricerca di soluzioni tecniche in ottica 2024.

Un tracciato particolare quello dei Paesi Bassi, con una curva sopraelevata assai caratteristica, su cui effettuare sorpassi non sarà affatto semplice. Da capire come la Ferrari saprà adattarsi alle peculiarità della pista, in un week end che sembra fatto apposta per consentire a Max Verstappen, idolo di casa, di portare a nove i successi consecutivi nel campionato, eguagliando il record di Sebastian Vettel.

