Calendario Mondiali canoa velocità 2023 oggi: orari 27 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 27 agosto, si chiuderanno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia è in finale nella specialità olimpica del C2 500 maschile ed in quelle paralimpiche del KL1 200 e del KL3 200 femminili e continuerà la ricerca dei pass per i Giochi di Parigi.

Nella sessione mattutina si disputeranno le ultime finali di canoa e paracanoa, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per le gare di fondo sui 5000 metri. Diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.00 alle 12.45, diretta streaming su Recast TV e su Rai Play, in quest’ultimo caso dalle 11.00 alle 12.45.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ OGGI

Domenica 27 agosto

10:06 Finali B paracanoa (VL3 200 U – Mirko NICOLI)

10:12 Finale B canoa (K1 200 D – Sara DEL GRATTA)

10:22 Finale C canoa (K2 500 U)

10:28 Finale B canoa (K2 500 U – Francesco LANCIOTTI, Giovanni Francesco PENATO)

10:34 Finale C canoa (C2 500 U)

10:40 Finali B canoa (C2 500 U, K2 500 D – Sara DALDOSS, Lucrezia ZIRONI)

11:04 Finali A paracanoa (KL1 200 D – Eleonora DE PAOLIS, VL3 200 U, KL3 200 D – Amanda EMBRIACO)

11:28 Finali A canoa (K1 200 D, C1 D 500 – Olympia DELLA GIUSTINA, K2 500 D, C2 500 U – Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI, K2 500 D, C4 500 D, C2 500 misto – Olympia DELLA GIUSTINA, Daniele SANTINI, K2 500 misto – Sara DEL GRATTA, Tommaso FRESCHI)

12:45 Finale B canoa (K2 500 misto)

14:04 Finali A canoa (C1 D 5000 – Olympia DELLA GIUSTINA, C1 5000 U – Carlo TACCHINI, K1 5000 D – Agata FANTINI, K1 5000 U – Nicola RIPAMONTI)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.00 alle 12.45.

Diretta streaming: Recast TV e Rai Play, in quest’ultimo caso dalle 11.00 alle 12.45.

Foto: comunicato stampa Federcanoa