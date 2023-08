F1, Lando Norris: “Contento del secondo posto, Verstappen non sbaglia mai…”

Lando Norris sorride al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort abbiamo vissuto una sessione davvero intensa, iniziata sul bagnato con le gomme intermedie e conclusa con sole e gomme slick.

Da questo scenario così complicato (con anche due bandiere rosse provocate dagli incidenti di Logan Sargeant e Charles Leclerc nella Q3) è emerso Max Verstappen, capace di centrare la pole position davanti al proprio pubblico, la numero 28 della carriera, precedendo di oltre mezzo secondo proprio il pilota inglese che appare pronto ad una domenica da protagonista domani.

Al termine della Q3 il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito. “Il secondo posto è un buon risultato soprattutto in queste condizioni. Come sempre uno si augura che Max Verstappen non sia perfetto, ma lui non sbaglia mai ed è frustrante. Bravo lui, io non potevo fare di più”.

Il classe 1999 prosegue nella sua analisi: “Il team ha svolto un ottimo lavoro e la macchina andava bene. Peccato che nel giro decisivo ho fatto bene solo fino a metà giro. Nel T1 ero stato perfetto, poi nella seconda fase ho messo in scena uno dei miei giri peggiori. Mi piace correre in queste condizioni e il secondo posto è ok”.

