Europa League 2023-2024, ultimo turno preliminare e playoff: come funzionano, le squadre in gioco e le fasce per il sorteggio

L’attesa per l’Europa League 2023-2024 è sempre più alta: le qualificazioni alla seconda competizione europea per importanza, che l’anno scorso ha visto trionfare il Siviglia ai calci di rigore contro la Roma, sono ormai nelle fasi conclusive, in quanto mancano gli ultimi due turni preliminari da disputarsi nelle prossime quattro settimane.

Si conoscono già gli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione, il cui sorteggio si è svolto il 24 luglio. Le quattordici squadre in corsa sono state divise in due percorsi differenti: campioni e piazzati, a seconda se le compagini sono o meno detentrici del proprio campionato nazionale. I club che concorrono nel percorso campioni, tutti provenienti dai preliminari di Champions League, sono dieci, mentre quattro sono le formazioni collocate tra i piazzati.

Meccanismo diverso per quanto riguarda il playoff, l’ultimo ostacolo presente prima della fase a gironi: le venti squadre in ballo saranno suddivise in quattro fasce, di cui le prime due avranno sei formazioni a testa, cinque per la terza e tre per la seconda. Questa è la procedura nel sorteggio: tre team della fascia numero uno saranno collocati con le squadre della fascia numero quattro, mentre le restanti tre formazioni se la dovranno vedere con tre club della fascia numero tre. Le due compagini rimanenti nella terza fascia sfideranno altrettanti club della fascia numero due, mentre i restanti quattro team comporranno gli ultimi due incontri.

TERZO TURNO PRELIMINARE EUROPA LEAGUE 2023-2024

Andata: 10 agosto – Ritorno: 17 agosto

Percorso Campioni:

Žalgiris (LTU) – BK Häcken (SWE)

Qarabağ (AZE) – HJK (FIN)

Zrinjski Mostar (BIH) – Breiðablik (ISL)

Sheriff Tiraspol (MDA) – BATE Borisov (BLR)

Astana (KAZ) – Ludogorets (BUL)

Percorso Piazzati:

Olympiacos (GRE) – Genk (BEL) Slavia Praga (CZE) – Dnipro-1 (UKR)

FASCE PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2023-2024

Sorteggio: 7 agosto – Andata: 24 agosto – Ritorno: 31 agosto

Fascia 1:

Ajax (NED)

LASK (AUT)

Aberdeen (SCO)

Cukaricki (SRB)

Zorya Luhansk (UKR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Fascia 2:

Le sei perdenti del terzo turno preliminare di Champions League 2023-2024:

Rakow Czestochowa (POL) – Aris Limassol (CYP)

Slovan Bratisilava (SVK) – Maccabi Haifa (ISR)

AEK Atene (GRE) – Dinamo Zagabria (CRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Galatasaray (TUR)

Copenaghen (DEN) – Sparta Praga (CZE)

KI (FRO) – Molde (NOR)

Fascia 3:

Le 5 vincenti delle sfide del percorso campioni del terzo turno preliminare di Europa League 2023-2024

Fascia 4:

Lugano (SUI) Le 2 vincenti delle sfide del percorso piazzati del terzo turno preliminare di Europa League 2023-2024

