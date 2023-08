Europa League 2023-2024, chi sono le teste di serie per il sorteggio? Come stanno le squadre italiane

Siamo ufficialmente entrati nel mese di agosto per cui la stagione calcistica inizia a farsi sempre più vicini all’orizzonte. Se, però, i campionati sono ormai a brevissima distanza (la Serie A, come ben sappiamo, inizierà nel weekend del 19-20 agosto), siamo ancora distanti dal via ufficiale delle competizioni europee.

Oltre a Champions League e Conference League, è già tempo di pensare a come si comporrà la prossima Europa League. La fase a gironi della edizione 2023-2024 della seconda competizione continentale per club vedrà al via solamente due squadre italiane, Atalanta e Roma. L’ormai ex Coppa UEFA, purtroppo, continua a sfuggire alle nostre formazioni, dato che l’ultimo successo è addirittura del vecchio millennio, con il Parma di mister Alberto Malesani nel lontanissimo 1999.

Atalanta e Roma proveranno a staccare il pass per l’atto conclusivo che, in questa edizione, si disputerà a Dublino il 22 maggio. Nella scorsa edizione, come ben sappiamo, i giallorossi di mister José Mourinho sono usciti sconfitti ai calci di rigore contro il Siviglia, dopo che la rete di Dybala aveva portato il punteggio sull’1-0.

Iniziamo a pensare al sorteggio che si terrà il primo settembre nel Principato di Monaco. Le due compagini italiane, aspetto molto importante, saranno entrambe sorteggiate in prima fascia. Le avversarie non mancheranno e saranno assolutamente pericolose. Iniziamo dalle tre inglesi: Liverpool, Brighton e West Ham (vincitrice della scorsa edizione della Conference League). Le spagnole saranno Villareal e Real Betis, quindi le tedesche Friburgo e Bayer Lerkusen, le francesi Tolosa e Rennes, quindi lo Sporting Lisbona (Portogallo).

Al momento siamo ancora alle fasi preliminari della competizione e molto si deciderà al round dei play-off (con i match si giocheranno il 24 e 31 agosto). In quel frangente saranno in campo Ajax (Olanda), Lask Linz (Austria), Aberdeen (Scozia), Čukarički (Slovacchia), Zorya Luhansk (Ucraina), Union Saint-Gilloise (Belgio) e Lugano (Svizzera). Al terzo turno di qualificazione (10 e 17 agosto), invece, sono già qualificate Olympiacos (Grecia) e Slavia Praga (Repubblica Ceca).

Foto: LaPresse