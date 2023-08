Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2023: Spagna ottava, Italia nona. Il discorso olimpico è rimandato

La settima tappa della Nations Cup 2023 di completo, tenutasi ad Arville, in Belgio, si è conclusa, almeno per quanto riguarda il discorso relativo alle squadre. La questione olimpica fra Italia e Spagna però, per ottenere l’ultimo pass buono verso i Giochi di Parigi 2024, non si è ancora risolta. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio della prova di cross country, che ha fatto seguito a quelle di dressage e salto a ostacoli.

Nell’evento vinto dalla Germania, con 103,2 penalità, davanti al Belgio, secondo con 103,5 penalità, e la Nuova Zelanda, terza quota 116,4, la Spagna ha chiuso alla fine ottava (178,4 penalità), pagando lo scotto dell’eliminazione finale di Esteban Benitez Valle, mentre l’Italia è riuscita tutto sommato a limitare i danni chiudendo nona piazza, con 182,7 penalità, frutto nel dettaglio odierno delle prove di Pietro Sandei (Rubis de Prere – 39,1), Umberto Riva (Falconn Sunheup Z – 47,7) e Alessio Proia (Dollar Boy 9 – 95,9), con lo scarto di Pietro Grandis (Day Of Glory 4 – 145,1).

In pratica, tutti i discorsi per il pass olimpico sono rimandati alla prossima e ultima tappa dell’Eventing Nations Cup 2023, che si terrà dal 4 all’8 ottobre in quel di Boekelo. Sia Italia sia Spagna, avendo rispettivamente raccolto in questa prova 45 e 40 punti, effettueranno lo scarto dello score ottenuto ad Arville. La truppa azzurra conserva, in definitiva, ancora un vantaggio di 55 punti.

Il Belgio, ottenendo il secondo posto, ha vinto matematicamente la Nations Cup 2023 di completo.

CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO LA PR OVA DI DRESSAGE, SALTO E CROSS COUNTRY

1 GERMANIA 103,2

2 BELGIO 103,5

3 NUOVA ZELANDA 116,4

4 FRANCIA 117,0

5 SVEZIA 130,5

6 GRAN BRETAGNA 142,5

7 SVIZZERA 167,4

8 SPAGNA 178,4

9 ITALIA 182,7

10 OLANDA 207,0

11 AUSTRIA 1107,5

12 CANADA 1133,8

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 600 (scarto potenziale 70) – già qualificato ai Giochi Olimpici –

2 Italia 440 (scarto potenziale 40)

3 Paesi Bassi 415 (scarto potenziale 35) – già qualificati ai Giochi Olimpici –

4 Spagna 395 (scarto potenziale 45)

5 Francia 370 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 325 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Nuova Zelanda 225 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

8 Austria 205

9 Svizzera 210 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

10 Germania 180 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Stati Uniti 160 – già qualificati ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 165 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter