Equitazione, Eventing Nations Cup Arville 2023: si è concluso il dressage. Italia ottava, domani il cross country

Il Day 2 della tappa di completo di equitazione di Nations Cup – in corso di svolgimento ad Arville – si è concluso. In attesa delle prove di cross country, domani (sabato 19 agosto), e di salto a ostacoli, domenica (20 agosto). Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Dopo aver cristallizzato la classifica dedicata alle nazioni, nella giornata di ieri, con l’Italia attualmente ottava, in coabitazione con la Svizzera, a quota 104,7 penalità, a pochissimo dalla Spagna, settima a 102,2 penalità (rivale da tenere d’occhio per la possibile assegnazione del pass olimpico verso Parigi 2024, ndr), in una graduatoria comandata al momento dalla Germania, prima a quota 81.4, oggi è stato il momento dei binomi individuali, che hanno completato il lotto di 113 partecipanti in gara.

In testa alla classifica si è installata la tedesca Julia Krajewski, in sella a Nickel 21, con lo score di 24,3 (percentuale 75,73 nel dettaglio dell’esercizio di dressage), alle sue spalle si sono sistemati invece, a pari merito, l’indiano Fouad Mirza (su Seigneur Medicott – 25,5 – 74,48%) e l’altra teutonica Anna Lena Schaaf (su Fairytale – 25,5 – 74,48%).

La migliore degli italiani invece è risultata Kessya Krutzler, su Tornado: l’azzurra, da individualista, è 32esima, peraltro davanti all’altra atleta tricolore Vittoria Panizzon, con lo score di 32,1 e una percentuale di 67,92.

Ora però è tempo di pensare al cross country e alla situazione legata alla gara per nazioni. Italia e Spagna si stanno disputando l’ultimo pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: la pattuglia azzurra vorrebbe e potrebbe già chiudere la partita in terra belga, con una tappa d’anticipo rispetto al calendario della manifestazione, purché la squadra tricolore arrivi almeno sesta e, contestualmente, finisca davanti alla Spagna.

CLASSIFICA NATIONS CUP DOPO LA PR OVA DI DRESSAGE

1 GERMANIA 81,4

2 BELGIO 93,3

3 NUOVA ZELANDA 96,4

4 GRAN BRETAGNA 99,3

5 FRANCIA 99,9

6 SVEZIA 100,9

7 SPAGNA 102,2

8 ITALIA 104,7

9 SVIZZERA 104,7

10 CANADA 105,7

11 PAESI BASSI 106,0

12 AUSTRIA 107,2

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70) – già qualificato ai Giochi Olimpici –

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40) – già qualificati ai Giochi Olimpici –

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificati ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: Massimo Argenziano