È QUASI MAGIA JOHNNY! Pellielo ragazzo per sempre: a 53 anni è in finale ai Mondiali e conquista il pass per Parigi 2024!

“Ci riesce per davvero chissà poi come fa“, cantava Cristina D’Avena. Chissà se la celeberrima cantante specializzata in brani per bambini stava pensando proprio a Giovanni “Johnny” Pellielo, l’eterno ragazzo del tiro a volo che oggi ha conquistato la carta olimpica per Parigi 2024 e la Finale nel trap ai Campionati Mondiali 2023 dopo una seconda parte di qualificazioni a dir poco eccezionale.

Johnny, che aveva chiuso le prime tre serie con due errori, è salito letteralmente in cattedra nelle ultime due sessioni, facendo bottino pieno (25/25) e strappando un posto agli shoot-off in quota 123/125 in una gara davvero ostica con tanti, tantissimi rivali in lizza. Giunto agli spareggi è emersa tutta la sua freddezza e la sua precisione, testimoniata da 16 piattelli rotti in totale stato di grazie che gli hanno consentito di entrare tra i primi sei insieme a William Hilton, Giovanni Cernograz, e Derrick Scott Mein.

I più precisi del lotto sono stati invece lo slovacco Marian Kovacocy e l’atleta del Kuwait Khaled Almudhaf, bravi a sbagliare soltanto un colpo nel corso dei cinque segmenti, ottenendo la Finale con 124/125.

Massimo Fabbrizi, malgrado due ultime serie da 25/25, si è fermato a quota 122/125, trovando così la decima posizione. Daniele Resca invece, dopo una quarta serie da 24/25 e una quinta da 25/25 si è dovuto accontentare della dodicesima piazza con 122/125.

La prestazione positiva della giornata odierna ha poi fatto schizzare in alto il team azzurro nella prova a squadre, riuscendo a conquistare la medaglia d’argento. Gli azzurri infatti, quinti nella giornata di ieri, si sono spinti fino a 367 piattelli, risultando i migliori delle ultime due sessioni e cedendo il passo soltanto agli Stati Uniti, oro con 368. Bronzo per la Repubblica Ceca, più lontana a quota 365.

La Finale di Giovanni Pellielo si svolgerà alle ore 16:15. Prima, alle 15:00, ci sarà quella di Jessica Rossi. In attesa dell’ennesima magia.

Foto: FITAV