Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Italia d’oro nel trap femminile a squadre, Jessica Rossi va in finale!

L’Italia conquista la prima medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di tiro a volo: a Baku, in Azerbaigian, dopo l’argento nello skeet femminile ed il bronzo nello skeet maschile a squadre, arriva il gradino più alto del podio nel trap femminile a squadre.

Il merito è di Jessica Rossi, Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa, che eguagliano il record del mondo con 354/375 e resistono per un solo piattello al tentativo di rimonta dell’Australia, che dopo il -7 accusato ieri, si porta a -1 con un complessivo 353/375. Più staccata la Cina, di bronzo con 349/375.

A livello individuale le qualificazioni sono vinte dalla sammarinese Alessandra Perilli, prima con 122/125, davanti alla tedesca Kathrin Murche, seconda con 121/125, ed all’indiana Rajeshwari Kumari, terza a quota 120/125.

Shoot-off per cinque tiratrici a quota 119/125 per gli altri tre posti in finale: al quarto posto si piazza Jessica Rossi, che rompe 5 piattelli, mentre la quinta piazza va alla cinese Wu Cuicui, che sbaglia il quinto bersaglio, mentre il sesto ed ultimo posto per l’ultimo atto va alla taiwanese Lin Yi Chun, alla quale bastano 3 piattelli centrati per entrare in finale.

Restano escluse dall’ultimo atto, invece, l’australiana Penny Smith, settima, la quale commette l’errore che le è fatale sul secondo piattello, e Silvana Stanco, con l’azzurra che saluta subito il resto della compagnia mancando il primo bersaglio. Delle sei finaliste soltanto Jessica Rossi ha già conquistato la carta olimpica, quindi i quattro pass per Parigi 2024 verranno assegnati in finale.

Va ricordato che l’Italia aveva già completato il contingente massimo per Parigi 2024, grazie ai pass non nominali conquistati da Silvana Stanco e Jessica Rossi, dunque non era alla ricerca di carte olimpiche in questa specialità.

