Dove si vede la Serie A in tv? Canali esatti, calendario, programma, date, streaming

La Serie A 2023/2024 è sempre più vicina. La massima serie italiana inizierà ufficialmente tra sabato 19 e lunedì 21 agosto: ancora nove giorni d’attesa e poi ci sarà il fischio d’inizio della nuova stagione. La prima giornata si avvicina prepotentemente e allora bisogna prendere appunti: dove si potrà seguire tutto il campionato italiano? Cerchiamo di dare subito una risposta a questo quesito.

Come accade dal 2021 a questa parte anche per l’annata che presto inizierà, quella 2023/2024, troveremo DAZN come principale emittente della Serie A. La piattaforma digitale avrà i diritti su tutte le partite della massima serie italiana e trasmetterà sette partite in diretta esclusiva mentre altre tre in co-esclusiva. A tal proposito non va dimenticato nemmeno Sky che manderà in onda tre partite per ogni singola giornata in co-esclusiva. Ma ecco di seguito il calendario della prossima Serie A 2023/2024.

SERIE A 2023/2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sabato ore 15.00 – DAZN

Sabato ore 18.00 – DAZN

Sabato ore 20.45 – DAZN e Sky

Domenica ore 12.30 – DAZN e Sky

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 18.00 – DAZN

Domenica ore 20.45 – DAZN

Lunedì ore 20.45 – DAZN e Sky

CALENDARIO SERIE A 2023/2024

1a giornata

Frosinone-Napoli : sabato 19 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN

: sabato 19 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN Empoli-Hellas Verona : sabato 19 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN

: sabato 19 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN Inter-Monza : sabato 19 agosto, ore 20:45 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN

: sabato 19 agosto, ore 20:45 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN Genoa-Fiorentina : sabato 19 agosto, ore 20:45 – Diretta streaming su DAZN

: sabato 19 agosto, ore 20:45 – Diretta streaming su DAZN Roma-Salernitana : domenica 20 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN

: domenica 20 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN Sassuolo-Atalanta : domenica 20 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN

: domenica 20 agosto, ore 18:30 – Diretta streaming su DAZN Lecce-Lazio : domenica 20 agosto, ore 20:45 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN

: domenica 20 agosto, ore 20:45 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN Udinese-Juventus : domenica 20 agosto, ore 20:45 – Diretta streaming su DAZN

: domenica 20 agosto, ore 20:45 – Diretta streaming su DAZN Torino-Cagliari : lunedì 21 agosto, ore 18:30 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN

: lunedì 21 agosto, ore 18:30 – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, ore 20:45 – Diretta streaming su DAZN

2a giornata

Frosinone-Atalanta : sabato 26 agosto, ore 18:30

: sabato 26 agosto, ore 18:30 Monza-Empoli : sabato 26 agosto, ore 18:30

: sabato 26 agosto, ore 18:30 Milan-Torino : sabato 26 agosto, ore 20:45

: sabato 26 agosto, ore 20:45 Hellas Verona-Roma : sabato 26 agosto, ore 20:45

: sabato 26 agosto, ore 20:45 Fiorentina-Lecce : domenica 27 agosto, ore 18:30

: domenica 27 agosto, ore 18:30 Juventus-Bologna : domenica 27 agosto, ore 18:30

: domenica 27 agosto, ore 18:30 Lazio-Genoa : domenica 27 agosto, ore 20:45

: domenica 27 agosto, ore 20:45 Napoli-Sassuolo : domenica 27 agosto, ore 20:45

: domenica 27 agosto, ore 20:45 Salernitana-Udinese : lunedì 28 agosto, ore 18:30

: lunedì 28 agosto, ore 18:30 Cagliari-Inter: lunedì 28 agosto, ore 20:45

3a giornata

Sassuolo-Hellas Verona : venerdì 1° settembre, ore 18:30

: venerdì 1° settembre, ore 18:30 Roma-Milan : venerdì 1° settembre, ore 20:45

: venerdì 1° settembre, ore 20:45 Bologna-Cagliari : sabato 2 settembre, ore 18:30

: sabato 2 settembre, ore 18:30 Udinese-Frosinone : sabato 2 settembre, ore 18:30

: sabato 2 settembre, ore 18:30 Atalanta-Monza : sabato 2 settembre, ore 20:45

: sabato 2 settembre, ore 20:45 Napoli-Lazio : sabato 2 settembre, ore 20:45

: sabato 2 settembre, ore 20:45 Inter-Fiorentina : domenica 3 settembre, ore 18:30

: domenica 3 settembre, ore 18:30 Torino-Genoa : domenica 3 settembre, ore 18:30

: domenica 3 settembre, ore 18:30 Empoli-Juventus : domenica 3 settembre, ore 20:45

: domenica 3 settembre, ore 20:45 Lecce-Salernitana: domenica 3 settembre, ore 20:45

4a giornata

Juventus-Lazio : sabato 16 settembre, ore 15:00

: sabato 16 settembre, ore 15:00 Inter-Milan : sabato 16 settembre, ore 18:00

: sabato 16 settembre, ore 18:00 Genoa-Napoli : sabato 16 settembre, ore 20:45

: sabato 16 settembre, ore 20:45 Cagliari-Udinese : domenica 17 settembre, ore 12:30

: domenica 17 settembre, ore 12:30 Frosinone-Sassuolo : domenica 17 settembre, ore 15:00

: domenica 17 settembre, ore 15:00 Monza-Lecce : domenica 17 settembre, ore 15:00

: domenica 17 settembre, ore 15:00 Fiorentina-Atalanta : domenica 17 settembre, ore 18:00

: domenica 17 settembre, ore 18:00 Roma-Empoli : domenica 17 settembre, ore 20:45

: domenica 17 settembre, ore 20:45 Salernitana-Torino : lunedì 18 settembre, ore 18:30

: lunedì 18 settembre, ore 18:30 Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre, ore 20:45

5a giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Hellas Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

6a giornata

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Roma

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Monza-Bologna

Napoli-Udinese

7a giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Milan-Lazio

Roma-Frosinone

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

8a giornata

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Hellas Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

9a giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

10a giornata

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

11a giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Empoli

Hellas Verona-Monza

Milan-Udinese

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

12a giornata

Fiorentina-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

13a giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Verona-Lecce

Juventus-Inter

Milan-Fiorentina

Roma-Udinese

Salernitana-Lazio

14a giornata

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Verona

15a giornata

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Torino

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

16a giornata

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Verona

Genoa-Juventus

Lazio-Inter

Lecce-Frosinone

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Sassuolo

17a giornata

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

18a giornata

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

19a giornata

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

20a giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

21a giornata

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Inter-Atalanta

Lecce-Juventus

Roma-Verona

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Milan

22a giornata

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

23a giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

24a giornata

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

25a giornata

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

26a giornata

Bologna-Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

27a giornata

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

28a giornata

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

29a giornata

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

30a giornata

Bologna-Salernitana

Cagliari-Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

31a giornata

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

32a giornata

Atalanta-Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

33a giornata

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

34a giornata

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

35a giornata

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

36a giornata

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

37a giornata

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

38a giornata

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

