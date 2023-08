Cosenza-Sassuolo oggi, Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Prosegue incessantemente il programma di gara del primo turno della Coppa Italia 2023-2024: alle 18.00 di questo pomeriggio, il Sassuolo di Alessio Dionisi sarà di scena in Calabria contro il Cosenza, formazione di Serie B, per l’esordio ufficiale in questa stagione.

I neroverdi ambiscono a migliorare il 13mo posto raggiunto nella scorsa Serie A: la squadra emiliana ha messo a segno alcuni colpi importanti per rinforzare la rosa, tra cui quelli di Samuele Mulattieri, Daniel Boloca e Cristian Volpato. Da anni il Sassuolo si dimostra un club che crede e punta nei giovani italiani, diventando nella maggior parte un vero e proprio trampolino di lancio verso i palcoscenici più importanti: il percorso intrapreso, per citare le scoperte più recenti, da Davide Frattesi e Giacomo Raspadori ne è la dimostrazione.

Il Cosenza di Fabio Caserta si sta preparando per la sesta stagione consecutiva nella serie cadetta: l’obiettivo della formazione calabrese sarà, nuovamente, quello di salvarsi, possibilmente evitando le vie del play-out, al quale i rossoblù si sono abituati avendo partecipato allo spareggio per non retrocedere negli ultimi tre anni.

La sfida tra Cosenza e Sassuolo, primo turno di Coppa Italia, il cui via è programmato per le 18.00 di quest’oggi allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, sarà visibile in tv su Italia 1, mentre la diretta streaming verrà offerta da Mediaset Infinity.

