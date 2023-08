Cosa succede al Fantacalcio se compro un giocatore e poi cambia squadra nel calciomercato? Gli scenari per l’asta

Mancano esattamente tredici giorni all’inizio della Serie A. Il massimo campionato italiano ritornerà dunque fra meno di due settimane, pronto a regalare emozioni sin da subito. Si partirà sabato 19 e si proseguirà sino a lunedì 21 agosto con la prima giornata. Insomma le venti formazioni hanno riscaldato i propri motori nel corso dei vari ritiri estivi e adesso non resta che attendere il fischio d’inizio. Ma occhio a non dimenticare, come sempre, il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio 2023/2024.

Parallelamente allo sparo d’avvio della Serie A troveremo il Fanta. Nel corso della settimana che verrà, con ogni probabilità ed esclusi tutti i fantallenatori che si sono già radunati con gli altri membri della propria lega, ci saranno le aste per creare le proprie formazioni. I taccuini, tablet, telefoni o qualsiasi altro strumento, dovrebbero essere già pieni con tutti i consigli in merito all’asta del Fantacalcio: dai giocatori da scegliere, ruolo per ruolo, al miglior modulo da schierare, sino ad arrivare al regolamento interno.

FANTACALCIO 2023/2024: E SE UN GIOCATORE CAMBIA SQUADRA? GLI SCENARI

È fondamentale prestabilire delle regole interne prima dell’inizio dell’asta. E tra i differenti punti da rivedere è presente anche quello che riguarda le regole di mercato. Nello specifico, cosa succede se compro un giocatore che poi cambia squadra nel corso del calciomercato? Se il calciatore in questione dovesse approdare in un altro club, rimanendo però in Serie A, la scelta spetterebbe al fantallenatore in questione e le ipotesi sarebbero due: svincolo volontario o permanenza in rosa del giocatore. Nel primo caso allora, si procederà o al recupero crediti (uno, la metà, il prezzo d’acquisto, la quotazione attuale), ma questo va stabilito prima; oppure verrà svincolato senza recuperare alcun credito e poi sostituito.

Se invece un calciatore dovesse abbandonare la Serie A, trasferendosi in un altro campionato, la situazione cambierebbe. Ci troveremmo di fronte a uno svincolo obbligato. In quest’ultimo caso va prestabilito: o si avrà la possibilità di sostituirlo subito o, il fantallenatore, sarà costretto ad aspettare la successiva sessione di mercato. Insomma gli scenari possibili sono differenti ma l’importante è che ci sia un regolamento interno alla propria lega.

Foto: LaPresse