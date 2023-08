Coppa Davis 2023: Svezia cenerentola nel gruppo dell’Italia a Bologna. I convocati

Si avvicinano le finali di Coppa Davis: dal 12 al 17 settembre andranno in scena i gironi qualificatori alle finali di novembre di Malaga. Sono sedici le formazioni che prenderanno parte a questa fase, tra cui l’Italia che sarà impegnata in quel di Bologna nel girone con Canada, Cile e Svezia.

Si qualificano alle Finals le prime due di ogni girone: l’ultimo atto della competizione a squadre si giocherà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Si tratterà della prima edizione dal 2019 compreso senza il gruppo Kosmos coinvolto: format che rimane il medesimo almeno per quest’anno in attesa che l’ITF cambi nuovamente gestione per il 2024.

L’avversaria indubbiamente più debole nel girone dell’Italia è la Svezia capitanata da Johan Hedsberg. Il numero uno non è Mikael Ymer che è stato squalificato per 18 mesi per aver saltato tre controlli antidoping. Il leader diventa quindi il ben più debole fratello Elias Ymer, numero 181 della classifica mondiale. Il numero 2 sarà Dragos Madaras, giocatore di origini rumene che si è messo in luce negli Itf salvo passare recentemente ai Challenger. A completare il team c’è il figlio d’arte Leo Borg, Filip Bergevi e André Goransson, competitivo in doppio.

SWEDEN TEAM ANNOUNCEMENT Elias Ymer

Dragos Madaras

Leo Borg

Filip Bergevi

André Göransson#DavisCup | @Tennisnyheter pic.twitter.com/cI1fkotyPj — Davis Cup (@DavisCup) August 14, 2023

