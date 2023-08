Come funziona il Fantacalcio Mantra? Regolamento e come creare la squadra, ci sono tante novità

Il count-down verso la nuova stagione prosegue in maniera sempre più spedita. La Serie A 2023-2024 prenderà il via ufficialmente nel weekend del 19 e 20 agosto prossimi e, di pari passo, anche il FantaCalcio è pronto ai nastri di partenza. La composizione delle rose è un momento decisivo per l’intera annata, sia per chi prosegue con la struttura normale, sia per chi opta per il Mantra.

Già, ma cos’è il Mantra? A differenza del FantaCalcio regolare, nel Mantra gli schemi sono parte integrante della composizione delle rose e, soprattutto, dello schieramento in campo. Per fare un esempio semplice. Se, per esempio, nel FantaCalcio normale uno schieramento 4-4-2 potrebbe presentare anche 4 difensori centrali o 4 terzini, nel Mantra è tutta un’altra musica.

Schierando una linea difensiva a 4, infatti, sarà necessario schierare un terzino destro, uno sinistro e due difensori centrali. Stesso discorso per il centrocampo. Uno schieramento a 4 prevede almeno un mediano, un regista e due esterni, mentre un modulo a 3 impone un mediano e due interni di centrocampo. Passando all’attacco, ali, trequartisti e prime punte devono essere gestite nel migliore dei modi. Sia a livello di composizione della rosa (per evitare di avere “buchi” in caso di assenze, sia per schierare un 11 impeccabile). Giova ricordarlo, schierare un elemento fuori ruolo comporta un -1 immediato in pagella, oppure una impossibilità di completare la formazione.

Rispetto all’edizione 2022-2023 quali differenze ci saranno a livello di Mantra? In primo luogo prende il via la fondamentale funzione “Switch“, ovvero la possibilità di schierare un particolare giocatore soltanto se titolare. Un rischio in meno a livello di undici titolare. In secondo luogo vedremo un nuovo 4-2-3-1. Il modulo cambia in maniera estensiva. Nello specifico, laddove era imposto un attaccante, ora sarà possibile schierare anche una W (ovvero un’ala) o una A. Novità importante per una stagione Mantra da vivere nel migliore dei modi.

