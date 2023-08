Come cambia il ranking ATP di Luca Nardi con la vittoria a Porto? Enorme balzo in classifica

Luca Nardi ha vinto il Challenger di Porto e ha conquistato 125 punti pesantissimi per il ranking ATP. Il tennista italiano ha infatti scalato in maniera importante la classifica internazionale: ha recuperato ben 27 posizioni rispetto alla situazione in cui si trovava all’inizio della settimana e si è issato fino al 126mo posto con 519 punti all’attivo. Nel giorno del suo 20mo compleanno, il nativo di Pesaro ha eguagliato il suo best ranking.

Uno splendido regalo per l’azzurro, che nelle prossime settimane cercherà di migliorare la propria graduatoria e che proverà a mettere nel mirino l’ingresso nella top-100, attualmente chiusa dal bielorusso Ilya Ivashka con 607 punti. Ve però precisato che se il francese Arthur Cazaux vincerà la finale di Lexington contro lo statunitense Steve Johnson supererebbe Luca Nardi per un solo punto e così il tennista italiano scivolerebbe al 127mo posto del ranking ATP.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI