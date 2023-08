Classifica stipendi Serie A: quanti soldi spendono le squadre per gli ingaggi dei calciatori?

La stagione 2023/2024 è appena iniziata. Sabato 19 agosto sono scese in campo le prime formazioni della nuova Serie A. Il Verona ha espugnato il Castellani di Empoli mentre il Napoli è partito con un +3 a Frosinone. La Fiorentina ha spazzato via il Genoa neopromosso rifilandogli ben 4 reti e l’Inter invece, dopo un 2-0 al Monza, ha già spinto sull’acceleratore.

L’Atalanta nei minuti finali ha battuto il Sassuolo per 0-2 mentre la Roma è stata fermata da un’ottima Salernitana all’Olimpico. Il Lecce, in rimonta, ha avuto la meglio sulla Lazio di Sarri. Bene anche la Juventus a Udine così come il Milan a Bologna. Insomma non sono mancate le emozioni alla prima di campionato: ma, ovviamente, può sorgere spontanea una domanda con il mercato ancora in corso e tutte le trattative concluse o in fase avanzata.

Qual è il monte ingaggi delle singole squadre? Abbiamo stilato una classifica degli ingaggi e a primeggiare troviamo la Juventus, con Inter e Roma a seguire. Ultimo il Frosinone, sesto il Napoli Campione d’Italia. Ma ecco di seguito la classifica completa degli stipendi della Serie A lordi.

CLASSIFICA STIPENDI SERIE A

JUVENTUS 153 milioni di euro (lordi) INTER 110,5 milioni di euro (lordi) ROMA 98 milioni di euro (lordi) MILAN 90 milioni di euro (lordi) LAZIO 75 milioni di euro (lordi) NAPOLI 72 milioni di euro (lordi) FIORENTINA 63 milioni di euro (lordi) ATALANTA 58 milioni di euro (lordi) TORINO 37 milioni di euro (lordi) GENOA 35 milioni di euro (lordi) SALERNITANA 31 milioni di euro (lordi) MONZA 30 milioni di euro (lordi) SASSUOLO 28 milioni di euro (lordi) CAGLIARI 24 milioni di euro (lordi) BOLOGNA 22 milioni di euro (lordi) EMPOLI 19,9 milioni di euro (lordi) UDINESE 17,6 milioni di euro (lordi) HELLAS VERONA 17,6 milioni di euro (lordi) LECCE 15 milioni di euro (lordi) FROSINONE 6 milioni di euro (lordi)

Foto: LaPresse