Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Letizia Paternoster cade nell’omnium ed è 11ma. Jennifer Valente vince

Si chiudono con un po’ di sfortuna i Mondiali di ciclismo su pista 2023 a Glasgow per l’Italia. Ci si aspettava tanto dall’ultima gara, l’omnium al femminile, ma Letizia Paternoster è caduta e non è riuscita a giocarsi il podio.

Ad imporsi è la statunitense Jennifer Valente: eccezionale dopo tre prove, l’americana è stata abile a gestire la situazione nella corsa a punti trionfando a quota 145.

Alle sue spalle spazio alla danese Amalie Dideriksen e alla belga Lotte Kopecky, che era sicuramente la più attesa del lotto. Quarta, nonostante due giri guadagnati, la britannica Katie Archibald, a sei lunghezze dal podio.

Sfortunata, come detto, la nostra Paternoster. L’azzurra dopo le prime tre prove era quarta e in piena lotta per le medaglie, purtroppo però dopo pochi giri della corsa a punti è finita a terra e, nonostante sia rientrata in gara, non è riuscita a giocarsela alla pari. Per lei amara undicesima piazza.

Foto: Lapresse