Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Michele Scartezzini decimo nella corsa a punti

Ultima giornata per i Mondiali di ciclismo su pista in quel di Glasgow: sono tre le finali in programma oggi. In attesa dell’omnium al femminile che vedrà protagonista Letizia Paternoster andiamo a scoprire gli altri risultati.

Nella corsa a punti trionfo super per il neozelandese Aaron Gate: 123 punti, ben quattro giri guadagnati e dominio assoluto. Battuti lo spagnolo Albert Torres Barcelo (107 punti) ed il belga Fabio van den Bossche (95 punti).

In corsa per il podio fino a metà gara, non ha tenuto il passo sul finale Michele Scartezzini che ha terminato la prova in decima piazza a quota 47 punti.

Nel keirin al maschile successo a sorpresa per il colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro che beffa l’australiano Matthew Richardson ed il giapponese Shinji Nakano con i neerlandesi Lavreysen ed Hoogland addirittura fuori dal podio.

Foto: Lapresse