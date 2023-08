Ciclismo su pista, Mondiali 2023: assegnate le prime medaglie, Michele Scartezzini quattordicesimo nello scratch

Si sono aperti oggi i Mondiali di ciclismo su pista in quel di Glasgow. Nel velodromo scozzese sono state assegnate le prime medaglie: tre finali in scena, con l’Italia che non è riuscita a centrare il podio.

L’unico azzurro in gara in questa serata è stato Michele Scartezzini, che ha chiuso al quattordicesimo posto lo scratch. Gara spettacolare e incerta fino agli ultimi cento metri dove è riuscito a spuntarla in volata il britannico William Tidball davanti al giapponese Kazushige Kuboki e al belga Tuur Dens.

Nell’inseguimento individuale devastante Chloe Dygert: la statunitense sembra essere tornata al suo massimo dopo il brutto infortunio che l’ha tenuta a lungo ferma. Oro in 3:17.542 andando addirittura a raggiungere la rivale, Franziska Brausse (Germania). Medaglia di bronzo che è andata alla neozelandese Botha Bryony.

Nella sprint a squadre al femminile vince ancora la Germania: Friedrisch, Grabosch e Hinze timbrano addirittura il record del mondo in 58.890 battendo la Gran Bretagna. Bronzo alla Cina.

Foto: Lapresse