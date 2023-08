Ciclismo, Mondiali 2023: Simmons, Jorgenson e Sheffield rinunciano alla gara di domani, cambi in extremis per gli USA

Vigilia travagliata per gli Stati Uniti verso la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada degli uomini élite. La compagine americana ha dovuto infatti rinunciare all’ultimo a tre dei titolari annunciati.

Matteo Jorgeson, Quinn Simmons e Magnus Sheffield non hanno recuperato dai recenti infortuni, anche se erano inseriti nella startlist della gara iridata.

Americani che in extremis sono riusciti a trovare tre cambi: spazio a Kevin Vermaerke, Will Barta e Larry Warbasse per dare supporto a Lawson Craddock, Neilson Powless e Sean Quinn.

Nella cronometro assieme a Brandon McNulty ci sarà il già citato Craddock.

Foto: Lapresse