Ciclismo, Mondiali 2023. Remco Evenepoel: “Il percorso della cronometro mi piace, l’uomo da battere sarà van Aert”

Si disputerà domani, venerdì 11 agosto, la cronometro individuale élite valida per i Mondiali 2023 di ciclismo su strada. Al via a Stirling (Scozia) si presenteranno tutti i più forti della specialità e non mancherà dunque il belga Remco Evenepoel. Il classe 2000 è carico per questa importantissima prova ed è pronto per andare a caccia della vittoria dopo il terzo posto dell’anno scorso.

“Come sto? Beh, dopo la prova in linea ho fatto un giro cittadino a Glasgow per allentare la tensione… – ha affermato Evenepoel davanti ai microfoni di Sporza – Il percorso della cronometro mi piace. Potrò usare le mie capacità aerodinamiche nella prima parte, in cui ci sono tanti rettilinei. La salita finale, sul pavé, poi è dura e bisognerà tenere da parte delle energie per affrontarle. L’uomo da battere? Dopo averlo visto all’opera nella gara in linea, dico Van Aert. È logico che sia lui“.

Il classe 2000 ha poi aggiunto: “Ai Mondiali di Bruges 2021 io e Wout (van Aert, ndr) volevamo fare primo e secondo (vinse però Ganna, proprio davanti a loro due ,ndr). Anche questa volta, comunque, sarebbe bello salire entrambi sul podio, ma solo se sul gradino più alto del podio ci sarà uno di noi due”.

Foto: LaPresse