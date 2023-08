Ciclismo, Mattia Cattaneo: “Voglio la top-10 nella cronometro”. Letizia Paternoster: “Ho forato, domani l’omnium”

Tanta sfortuna e qualche secondo di troppo per la Nazionale italiana di ciclismo nella cronostaffetta mista che ha visto gli azzurri terminare in quinta piazza ai Mondiali di Glasgow.

Purtroppo un salto di catena ha costretto Silvia Persico al cambio di bicicletta: “Nonostante tutto oggi ho avuto buone sensazioni oggi, è stata una prova generale in vista della gara di domenica. Mi dispiace per la medaglia persa perché ci tenevamo e soprattutto per i ragazzi che hanno fatto una grande prova. Ho cercato di dare il mio meglio, purtroppo il problema meccanico mi ha rallentato ma ho cercato di mantenere la calma perché sapevo che se mi fossi agitata sarebbe stato solo peggio. Mi dispiace, ma rimango contenta delle sensazioni che ho avuto oggi”.

Si è testata Letizia Paternoster annuncia la sua foratura (non si era notata in diretta): “Sono stata veramente sfortunata, ho bucato dopo pochi km. Sono delusa e dispiaciuta. Domani corro l’Omnium e spero di fare bene”.

Buona gara per Alessia Vigilia: “Mi dispiace per il guasto meccanico di Silvia perché ci ha fatto perdere un po’, ma è andata così. Il percorso era molto tecnico per le mie caratteristiche, ho cercato di dare il massimo e di tenere duro, le sensazioni sono buone e cerchiamo di guardare con positività a giovedì”.

Molto bene Mattia Cattaneo che punta alla prova individuale: “Ho avuto buone sensazioni per la prova di sabato, vorrei entrare tra i primi 10. Sono venuto qui con niente da perdere, tanto da imparare e tanta voglia di divertirmi, soffrire e godermi il mio primo mondiale. Sono tanti anni che lavoro per guadagnarmi un posto qui, esserci è già una grande soddisfazione”.

Foto: Lapresse