Ciclismo, il programma gare di Jonathan Milan ai Mondiali. Tutto sulla pista

Jonathan Milan non potrà provare ad essere un ‘eroe dei due mondi’ alla Filippo Ganna. Il velocista della Bahrain-Victorious sarà una delle punte italiane ai Mondiali di ciclismo di Glasgow, ma si è trovato di fronte ad una scelta, durissima e difficile. Pista o strada, questo è il problema, avrebbe detto qualcuno.

La competizione iridata interdisciplinare non aiuta infatti i cosiddetti poliedrici. Fino a pochi mesi fa il problema non si sarebbe posto, ma il Giro d’Italia ci ha consegnato uno possibile sprinter di primissima fascia nel panorama mondiale, capace anche di tenere su salite di bassa-media difficoltà. E in un circuito come quello sulle strade scozzesi, avrebbe potuto dire la sua.

Invece, la contemporaneità con alcune gare cardine del suo cammino in pista ha fatto sì che Jonathan fosse messo avanti a una scelta. Se provare a giocarsi un piazzamento su strada oppure confermarsi come un elemento di spicco nell’inseguimento, di squadra e soprattutto individuale, dove è campione europeo in carica.

Proprio la contemporaneità della prova iridata su strada con le qualificazioni e le finali dell’inseguimento individuale maschile hanno messo alle strette sia lui che Filippo Ganna, due dei favoritissimi all’oro. Alla fine Milan, così come il compagno di nazionale, ha preferito rimanere su pista, con la voglia matta di giocarsi una medaglia sia nell’individuale che nell’inseguimento a squadre.

Foto: Pier Colombo