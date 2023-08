Ciclismo, chi saranno gli avversari di Ganna nella cronometro dei Mondiali? Evenepoel e van Aert fanno paura

Siamo alla vigilia della cronometro maschile ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Un appuntamento importantissimo in casa Italia: Filippo Ganna infatti va a caccia del suo terzo titolo iridato nella specialità ed ha dimostrato, su pista, di avere la condizione giusta per poter giocarsela alla pari con i suoi rivali.

Chi saranno gli avversari della stella tricolore nella prova contro il tempo? Su tutti i belgi, con una coppia che fa davvero paura. In strada infatti ci saranno Remco Evenepoel e Wout van Aert. Il primo non ha del tutto convinto nella gara in linea, ma è un fenomeno e da un momento all’altro può fare la differenza come ci ha abituato. Il corridore della Jumbo-Visma invece ha conquistato l’argento domenica e vuole finalmente vestire per la prima volta una maglia iridata su strada.

Non mancheranno altri corridori adatti a questa gara. Un corridore da seguire con attenzione è il campione uscente Tobias Foss: il norvegese non ha convinto in questa stagione, ma probabilmente ha preparato al meglio l’appuntamento per provare a confermarsi. Ha già dimostrato di poter spingere lunghi rapporti e tenere velocità altissime.

Occhio anche all’elvetico Stefan Kung, apparso brillante già nella prova in linea, ad un Tadej Pogacar che quando è in gara non è mai da sottovalutare ed al transalpino Remi Cavagna.

