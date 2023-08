Ciclismo: al via la Arctic Race of Norway. Marco Frigo vuole essere protagonista

Prenderà il via domani, giovedì 17 agosto, l’edizione numero dieci della Arctic Race of Norway. La corsa a tappe in terra norvegese prevede, come nelle passate edizioni, un percorso che si svilupperà su quattro tappe e che dunque si concluderà domenica 20 agosto nell’inedita sede di arrivo di Nordkapp.

Prime due frazioni dal profilo molto simile: una parte iniziale mossa ma piuttosto semplice per arrivare ad un finale ricco di strappi e di saliscendi. La tappa di apertura si chiuderà in un circuito da ripetere tre volte con la linea del traguardo posta in cima ad uno strappo di 1,3 km al 3,2%, mentre la seconda prevede tre strappetti fino alla rampa di 900 metri al 6% che porterà alla linea d’arrivo.

I giochi per la classifica generale potrebbero però decidersi nella seconda metà della corsa: la terza frazione, dopo un paio di salite brevi ma interessanti, si chiuderà in cima ad un durissimo strappo di 2,1 km al 10,2% di pendenza media, con punte ben oltre il 15%. Chiusura con una nuova tappa con un finale esplosivo, con le salite di Skipsfjord (4,6 km al 4,6%) e Vestfjordellet (3 km al 7,7%) che chiuderanno la corsa.

In una startlist senza nomi di grido, spiccano alcuni corridori molto interessanti che proveranno a fare la differenza. Il favorito è Andreas Leknsessund, padrone di casa e vincitore nel 2022. Tra i corridori in grado di dargli filo da torcere ci sarà Marco Frigo, il giovane azzurro della Israel, su un percorso che gli si addice. Attenzione anche a Clement Champoussin e ad un altro azzurro come Christian Scaroni.

Foto: LaPresse