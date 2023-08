Chi sono i giocatori più costosi al Fantacalcio 2023-2024? Chi prendere a tutti i costi all’asta e chi sacrificare

Cari Fantallenatori, manca sempre meno in vista del via ufficiale della nuova stagione. La Serie A 2023-2024 prenderà il via, infatti, nel corso del prossimo weekend (19-20 agosto) e, di conseguenza, si alzerà il sipario anche sulla nuova edizione del FantaCalcio. Siamo pronti per la composizione delle rose con l’asta iniziale che rappresenterà un punto di capitale importanza per l’intera stagione con la necessità di acquistare al minor prezzo i giocatori che, poi, renderanno di più.

Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, ma il segreto di una rosa bilanciata sta proprio qui. Per questo motivo, quali possono essere, ruolo per ruolo, i giocatori che costano più crediti ma, in prospettiva, potrebbero dare le maggiori soddisfazioni in fatto di voti, bonus, assist e gol? Stiamo parlando dei cosiddetti “irrinunciabili” che, a scatola chiusa, si sa già che faranno la differenza,

In prima fila, ovviamente, Osimhen del Napoli con 43 crediti, quindi Lautaro Martinez con 35 e Immobile con 32. Tre punte che, oggettivamente, vanno acquistate senza alcuna remora. Un leggerissimo pensiero in più per i successivi tre. Leao (31), al momento non ha ancora garantito una stagione da 20 gol, quindi Kvaratskhelia (31) dopo un primo anno stellare è stato avanzato in attacco, per cui i bonus calano leggermente, infine Dybala (30) della Roma, è un po’ troppo soggetto a infortuni per rischiare l'”all in” su di lui.

Meglio un Berardi (30) che a Sassuolo segna e sforna assist, come Zaccagni (28) della Lazio, ancora a centrocampo. Vlahovic (28) della Juventus è un rischio da non forzare, come Lookman (26) dell’Atalanta che deve ancora dare garanzie di potersi confermare. Un acquisto da non farsi scappare? Koopmeiners (24) dell’Atalanta a centrocampo. In difesa, ovviamente, Dimarco (19), Di Lorenzo (18) e Theo Hernandez (17).

Foto: LaPresse