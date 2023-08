Chi sono i giocatori meno costosi al Fantacalcio 2023-2024? I suggerimenti e i possibili affari per l’asta

Mancano solamente undici giorni all’inizio della Serie A 2023-2024: tutte le venti squadre di Serie A si stanno preparando per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio della nuova stagione. Con l’inizio del campionato, anche i fantallenatori sono impegnati nel studiare ogni profilo presente nel listone del Fantacalcio per creare una squadra in grado di potersi assicurare la vittoria finale.

Ovviamente i nomi più gettonati, come per esempio Victor Osimhen e Rafael Leao, saranno gli oggetti più ricercati dell’asta ma, specie in leghe composte da più di dieci giocatori, puntare su dei profili low-cost o su dei semi-sconosciuti può dare le stesse soddisfazioni di un big della categoria. Andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere i nomi di nicchia su cui puntare per l’asta.

RASMUS KRISTENSEN (Roma): valutato solamente 4 crediti, il terzino proveniente dal Leeds può prendere con credenziali la titolarità sulla fascia destra della formazione di José Mourinho: il danese è un giocatore che possiede grandi qualità atletiche che non disdegna attaccare la profondità. Se lo Special One dovesse dargli fiducia, il 26enne potrebbe fornire prestazioni di qualità, condite di tanto in tanto da qualche bonus.

SAM BEUKEMA (Bologna): arrivato dall’AZ Alkmaar, il difensore neerlandese potrebbe davvero stupire in un club che, negli ultimi anni, è riuscito a scovare dei talenti interessanti in questo reparto come Arthur Theate o Stefan Posch: 3 reti per lui nella scorsa stagione con i biancorossi, e chissà che con Thiago Motta non possa migliorare questo score.

JAKUB JANKTO (Cagliari): torna in Italia un centrocampista che ha sempre fatto il suo tra Udinese e Sampdoria: il ceco sarà allenato da Claudio Ranieri, il quale lo ha voluto fortemente per rafforzare il centrocampo sardo. Diciassette i gol segnati da Jankto fin qui in Serie A, chissà che in Sardegna non possa migliorare ulteriormente il bottino.

DANIEL BOLOCA (Sassuolo): autentico protagonista della cavalcata trionfale del Frosinone nella passata Serie B, il 24enne nato a Chieri di fatto sostituirà Davide Frattesi, anche se rispetto al romano Boloca preferisce restare in mediana. A 1 potrebbe rappresentare un ottimo colpo perché, anche se non è un giocatore che porta tanti bonus, è un profilo di rendimento costante, perfetto per completare la rosa.

GIORGI KVERNADZE (Frosinone): si è creata una certa aspettativa su di lui: dopo l’arrivo di Kvaratskhelia a Napoli l’entusiasmo nei confronti dei talenti della Georgia è alle stelle. Di certo il 20enne non riuscirà a dare lo stesso apporto del 77 partenopeo, ma per caratteristiche l’ala si potrebbe sposare alla perfezione con il gioco di Eusebio Di Francesco e, se tutto dovesse andare bene, potrebbe risultare uno degli uomini salvezza dei ciociari.

CYRIL NGONGE (Verona): arrivato in Veneto nell’inverno della scorsa stagione, il 23enne sarà un punto fermo della squadra di Marco Baroni. Autore di 3 reti in 14 partite nella seconda parte di campionato, il belga sarà uno dei punti fermi degli scaligeri, e un suo acquisto come quarto/quinto slot darebbe ampiezza al reparto offensivo.

Foto: Lapresse