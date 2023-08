Chi sono gli avversari di Jacobs in semifinale ai Mondiali: in 4 sotto i 10″ nel 2023

Dopo aver superato a fatica lo scoglio delle batterie, Marcell Jacobs è chiamato ad una vera impresa domani per salire sul podio nei 100 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria). Il fuoriclasse italiano dovrà però in primis centrare una difficile qualificazione per l’atto conclusivo, arrivando tra i primi due nella sua semifinale o siglando uno dei due migliori crono di ripescaggio.

Il velocista lombardo disputerà la prima delle tre semifinali insieme ad alcuni avversari davvero temibili e capaci di scendere sotto i 10″ in stagione. I due rivali più ostici saranno indubbiamente il keniano Ferdinand Omanyala (9.97 in batteria, 9.84 nel 2023) ed il fenomeno americano Noah Lyles (secondo miglior tempo delle batterie in 9.95).

Da tenere d’occhio probabilmente in ottica ripescaggio anche il giamaicano Rohan Watson (9.91 quest’anno, 10.11 oggi in batteria) ed il britannico Eugene Amo-Dadzie (9.93 in stagione, 10.10 nella sua heat), mentre gli altri componenti della prima semifinale saranno il polacco Dominik Kopec, il giapponese Sani Brown ed il nigeriano Usheoritse Itsekiri.

Ambire alle prime due posizioni sembra molto complicato, per quanto visto oggi in pista nella capitale magiara, ma Jacobs dovrà tirare giù almeno un decimo rispetto al 10.15 odierno in modo da giocarsi perlomeno il ripescaggio. Il campione olimpico ed europeo in carica è ancora molto lontano dalla sua versione migliore a causa dei tanti problemi fisici degli ultimi mesi, ma proverà comunque a centrare un obiettivo prestigioso come la finale iridata.

Foto: Colombo/FIDAL