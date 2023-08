A che ora corre Jacobs la semifinale ai Mondiali? Programma esatto, tv, streaming

Marcell Jacobs si è qualificato con il brivido alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico, al rientro in gara dopo un paio di mesi dall’unica uscita stagionale all’aperto (10.21 a Parigi in Diamond League), è sembrato lontano dalla forma dei giorni migliori e ha concluso la propria serie al terzo posto con il tempo di 10.15, riuscendo comunque a staccare il biglietto per il prossimo turno della rassegna iridata.

Il Messia dell’atletica tricolore tornerà in pista a Budapest (Ungheria) nella giornata di domenica 20 agosto. Le semifinali andranno in scena a partire dalle ore 16.35, ma non si sa ancora l’orario esatto in cui vedremo all’opera Marcell Jacobs. La composizione delle tre semifinali, l’orario preciso e gli avversari dell’azzurro verranno svelati nella tarda serata odierna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La gara sarà trasmessa in diretta tv su

CALENDARIO SEMIFINALE MARCELL JACOBS AI MONDIALI

Domenica 20 agosto

A partire dalle ore 16.35 100 metri, semifinali

La prima semifinale scatterà alle ore 16.35, le altre due saranno a seguire. Bisogna attendere per conoscere l’orario esatto in cui vedremo all’opera Marcell Jacobs.

PROGRAMMA SEMIFINALE MARCELL JACOBS AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL