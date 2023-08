Chi gioca il ritorno dei playoff di Champions League e chi si qualifica alla fase a gironi. I due cammini e le possibili avversarie delle italiane

Già stasera, martedì 29 agosto, si conosceranno le prime qualificate ai gironi di Champions League attraverso i playoff.

Quattro delle sei squadre che accederanno alla fase finale proveranno dal percorso “campioni”, le altre da quello delle “piazzate”.

Questa sera, per il primo cammino, scenderanno in campo Young Boys-Maccabi Haifa e Galatasaray-Molde: si parte rispettivamente dallo 0-0 e della vittoria turca 3-2 dell’andata.

Sempre per il percorso “campioni”, domani AEK Atene-Anversa (1-0 per i belgi all’andata) e Copenaghen-Rakow (1-0 danese nel primo atto).

Nel cammino piazzate, invece, scenderanno in campo prima Panathinaikos-Braga (2-1 per i portoghesi all’andata) e PSV Eindhoven-Glasgow Rangers (2-2).

Inter e Napoli potrebbero affrontare le qualificate degli spareggi che si inseriranno tra la terza e la quarta fascia: per questo alcune potrebbero non poter essere sorteggiate con Lazio e Milan, entrambe già sicure della terza fascia.

In quarta potrebbero anche scalare Real Sociedad e Celtic Glasgow che sono già sicure di un posto ai gironi, ma non sanno ancora in che urna saranno collocate. In caso di quarta fascia diventerebbero potenziali avversarie anche per biancocelesti e rossoneri e non solo per Inter e Napoli.

