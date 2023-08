Chi è il calciatore più pagato della Serie A? Quanti soldi guadagna e tutte le cifre dello stipendio

Nonostante l’avvento prepotente di quest’estate del campionato arabo che ha scosso tutte le frontiere possibili e inimmaginabili del calcio mondiale, la Serie A rimane una delle leghe più affascinanti al mondo: per via della minore disponibilità economica delle squadre italiane, la massima serie azzurra non riesce a richiamare più l’attenzione dei giocatori più influenti al mondo, ma le cifre guadagnate in Serie A, specie nei top club, sono comunque di tutto rispetto.

Ma chi sarà il giocatore dall’ingaggio più oneroso nel nostro campionato? Ebbene, Dusan Vlahovic è l’uomo più pagato della Serie A 2023-2024: il serbo, a dispetto della giovane età, guadagna più di tutti in Italia, percependo un ingaggio (lordo) da quasi 13 milioni di euro, una cifra notevole per un classe 2000. Alla piazza d’onore troviamo a pari merito Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny, il cui guadagno annuale è di 12 milioni lordi.

Juventus che monopolizza la top-ten, piazzando altri quattro giocatori nelle prime dieci posizioni: al quarto posto troviamo Alex Sandro (11,1 milioni lordi), al settimo Paul Pogba (10,2 milioni lordi), al nono ex aequo Bremer e Chiesa (9,2 milioni). L’unica squadra che può vantare propri giocatori nei primi dieci di questa classifica, insieme alla Juventus, è l’Inter: per i nerazzurri abbiamo al quarto posto, ex aequo con Alex Sandro, Lautaro e Calhanoglu (11,1 milioni), all’ottavo Bastoni (10,1 milioni) e al nono Barella (9,2 milioni).

TOP TEN GIOCATORI PIU’ PAGATI SERIE A 2023-2024*

1. Dusan Vlahovic (Juventus) – 12,9 milioni

2. Leonardo Bonucci (Juventus) – 12 milioni

2. Wojciech Szczesny (Juventus) – 12 milioni

4. Alex Sandro (Juventus) – 11,1 milioni

4. Lautaro Martinez (Inter) – 11,1 milioni

4. Hakan Calhanoglu (Inter) – 11,1 milioni

7. Paul Pogba (Juventus) – 10,2 milioni

8. Alessandro Bastoni (Inter) – 10,1 milioni

9. Bremer (Juventus) – 9,2 miloni

9. Federico Chiesa (Juventus) – 9,2 milioni

9. Nicolò Barella (Inter) – 9,2 milioni

*Tutti gli ingaggi riportati qui sopra sono da intendere lordi

Foto: Lapresse