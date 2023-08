ATP Toronto 2023, Lorenzo Musetti liquida in due set Yoshihito Nishioka e approda al 2° turno

90′ di gioco e pratica archiviata. Lorenzo Musetti liquida in due set il giapponese Yoshihito Nishioka (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 nel primo turno del Masters1000 di Toronto (Canada). Una partita che c’è stata solo nel primo set, quando anche per l’interruzione per la pioggia, il carrarino ha fatto un po’ fatica a trovare le misure dei propri colpi.

Si è rivelato determinante il decimo game della prima frazione, quando il nipponico si è letteralmente sciolto e Lorenzo ha cambiato passo. Nella seconda frazione si è visto un solo tennista in campo e in 27′ il sipario è calato. Sulla strada di Musetti ci sarà il vincente tra il cinese Zhizhen Zhang (n.63 ATP) e l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del mondo), proveniente dalle qualificazioni.

Nel primo set l’italiano, dopo due scambi, si deve fermare perché Giove Pluvio, già presente a precedere il confronto, mostra ancora segnali di vitalità. Si riprende e il n.19 ATP fatica a trovare le proprie trame, messo in difficoltà anche dai colpi piatti del suo rivale. Palle break non ve ne sono fino al decimo game. In questo caso Nishioka mette in mostra tutto il campionario della negatività: tanti errori non forzati, Musetti ne approfitta e incassa con lo score di 6-4 la frazione.

Nel secondo set Lorenzo gioca in maniera più sciolta, dando sempre un effetto diverso alla palla, alternando colpi di potenza ad altri con il taglio slice. Il nipponico va in confusione totale e crolla nei suoi turni al servizio. Arrivano due break in serie nel secondo e quarto game che di fatto mandano in ghiaccio il confronto. Sullo score di 6-1, infatti, il toscano può stringere la mano al suo avversario e pensare al prossimo round.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare per Musetti gli 11 ace e l’86% dei punti vinti con la prima di servizio. Un rendimento salito, quindici dopo quindici, anche in risposta con il 50% dei punti raccolti rispetto alla seconda in battuta di Nishioka.

