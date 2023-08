Chi affronta Jannik Sinner al terzo turno degli US Open? Prossimo avversario, ranking e precedenti

Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New York, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. L’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia e può così proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione.

Il prossimo avversario di Jannik Sinner uscirà dal confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka. Il sudamericano è reduce da una battaglia di cinque set contro il finlandese Virtanen risolta soltanto al tie-break del quinto set, mentre l’elvetico ha regolato il giapponese Nishioka in tre set.

Il 24enne nativo di La Plata è cresciuto esponenzialmente nel corso di questa stagione, raggiungendo i quarti di finale al Roland Garros e il secondo turno tra Australian Open e Wimbledon, oltre a perdere due finali di livello 250 tra Houston e Santiago del Cile. L’allievo di Walter Grinovero, professionista dal 2017 e alto ben 196 cm, occupa attualmente il 34mo posto del ranking ATP e il suo best ranking risale allo scorso 19 giugno quandò si issò in 30ma posizione.

Il 38enne nativo di Losanna, invece, è un veterano immarcescibile. Stiamo parlando di un vincitore di tre Slam in carriera (Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015, US Open nel 2016). Quest’anno è tornato a disputare una finale a livello ATP, perdendo però il torneo 250 di Umago contro Alexei Popyrin. L’allievo di Magnus Norman, professionista dal 2002 e alto 183 cm, occupa attualmente il 38mo posto del ranking ATP e il suo best ranking è la terza posizione raggiunta per la prima volta il 27 gennaio 2014.

Jannik Sinner è avanti per 3-2 nei precedenti con Stan Wawrinka. L’azzurro perse i primi due disputati nel 2019 (proprio al primo turno degli US Open e poi nella semifinale di Anversa), ma ha fatto suoi gli ultimi tre: primo turno a Wimbledon nel 2022, quarti di finale a Rotterdam e ottavi di finale a Indian Wells nel 2023 (gli ultimi due in due rapidi set). Jannik Sinner ha vinto anche l’unico precedente disputato contro Etcheverry: 6-3, 6-2, 6-2 al secondo turno degli ultimi Australian Open.

Foto: Lapresse