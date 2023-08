Champions League in tv oggi (29 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a tornare in scena. Siamo oramai nella fase conclusiva del percorso preliminare: per l’esattezza tra oggi e domani si disputeranno le gare di ritorno dei Playoff della massima competizione europea per club. Battute finali dunque: poi sarà fase a gironi. Prima, ovviamente, non potrà mancare il sorteggio per conoscere ogni singolo gruppo della Champions che verrà. Tutte le estrazioni avverranno giovedì 31 agosto a partire dalle ore 18.00 e all’interno del Grimaldi Forum di Montecarlo.

Nel frattempo però, bisognerà giocare le ultime partite per conoscere le ultime formazioni che staccheranno il pass per la manifestazione continentale. Le tre gare di questa sera si disputeranno tutte alle ore 21.00. In scena vedremo innanzitutto il Galatasaray. Tanti gli ex “italiani” che compongono la rosa della squadra: da Sergio Oliveira passando per Mertens, fino ad arrivare a Icardi. Nella sfida di andata ad avere la meglio sono stati proprio i turchi che si sono imposti, grazie a una rete arrivata al 93esimo, per 2-3.

Passiamo poi a Panathinaikos-Braga. L’undici greco accoglierà la compagine portoghese all’interno dell’Apostolos Nikolaidis Stadium e a condurre il match ci sarà un fischietto italiano: Daniele Orsato. I verdi padroni di casa partiranno in svantaggio visto il 2-1 del Braga nella prima partita giocata. Infine e sempre alle 21.00, lo Young Boys aprirà le porte del proprio stadio al Maccabi Haifa. Al Wankdorf Stadion di Berna gli svizzeri partiranno favoriti e si ricomincerà dall’equilibratissimo 0-0 della gara di andata. Ma ecco di seguito l’elenco della Champions League in tv oggi.

ELENCO CHAMPIONS LEAGUE IN TV OGGI (29 AGOSTO)

Martedì 29 agosto

Ore 21.00 – Galatasaray-Molde – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Action (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+, Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Panathinaikos-Braga – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+

Ore 21.00 – Young Boys-Maccabi Haifa – Playoff UEFA Champions League, gara di ritorno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go, Infinity+

