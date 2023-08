Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: volano in finale C2 e K2 1000 maschili, in semifinale le barche olimpiche dell’Italia

Seconda sessione di gare a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia vede passare in semifinale altri quattro equipaggi alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, portando il totale a quota 10 (6 olimpiche e 4 paralimpiche) dopo quanto ottenuto nella sessione mattutina.

Nel complesso le gare pomeridiane vedono volare direttamente in Finale A il C2 ed il K2 1000 maschili dell’Italia (specialità non olimpiche a Parigi 2024), mentre passano in semifinale le altre 5 imbarcazioni azzurre impegnate, delle quali 4 nella canoa velocità (3 in specialità olimpiche ed 1 non olimpica) ed 1 nella paracanoa (specialità paralimpica).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 500 femminile Agata Fantini (Marina Militare) è terza nella prima delle sei batterie in 1:53.758 ed approda in semifinale con l’undicesimo crono assoluto. Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo (Fiamme Gialle) è terzo nella prima delle sette serie in 3:53.648 e si qualifica per le Semifinali A con il 33° tempo complessivo.

Nel C1 1000 maschile Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) si piazza sesto nella prima delle cinque serie in 4:14.298, crono che vale il ripescaggio, in quanto risultato poi il migliore tra quelli dei sesti classificati, con il conseguente approdo in semifinale col 21° tempo assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 1000 maschile Nicolae Craciun e Daniele Santini (Fiamme Oro) volano direttamente in Finale A vincendo la terza ed ultima batteria in 3:44.532, secondo crono assoluto alle spalle della Germania di Moritz Adam e Nico Pickert, vittoriosa nella prima serie in 3:41.682.

Nel K2 1000 maschile Luca Boscolo Meneguelo e Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) approdano direttamente in Finale A vincendo la seconda delle tre serie in 3:27.385, facendo segnare il quinto tempo complessivo. Nel K1 1000 femminile Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre) si classifica quinta nella terza ed ultima serie in 4:27.709 e passa alle semifinali con il 15° crono complessivo.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL2 200 maschile Marius Bogdan Ciustea (Aisa Sport) è quarto nella terza serie in 1:00.355 e passa alle semifinali col dodicesimo crono assoluto.

Foto: LaPresse