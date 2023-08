Canoa velocità, Mondiali 2023: Carlo Tacchini sesto sui 5000 metri nel C1, Nicola Ripamonti 15° nel K1

Ultima sessione di finali a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità: nelle gare di fondo sui 5000 metri (specialità non olimpiche) l’Italia ottiene il sesto posto con Carlo Tacchini nel C1 ed il 15° con Nicola Ripamonti nel K1. Non concludono la prova, invece, Olympia Della Giustina nel C1 ed Agata Fantini nel K1.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 5000 maschile Carlo Tacchini (Fiamme Oro) chiude al sesto posto in 23:18.077 nella gara vinta dal magiaro Balazs Adolf in 22:12.975, davanti al tedesco Sebastian Brendel, secondo in 22:18.883, ed al polacco Wiktor Glazunow, terzo in 22:35.386.

Nel K1 5000 maschile Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) si classifica quindicesimo in 22:07.403 nella finale andata al danese Mads Brandt Pedersen in 19:55.467, il quale precede il lusitano Fernando Pimenta, d’argento in 20:09.974, ed il tedesco Nico Paufler, terzo in 20:36.042.

Nel C1 5000 femminile Olympia Della Giustina (Padova Canoe) non giunge al traguardo nella prova vinta dalla canadese Katie Vincent in 25:57.255, con la magiara Zsofia Kisban d’argento in 26:04.048, e la cinese Li Li di bronzo in 26:51.612.

Nel K1 5000 femminile Agata Fantini (Marina Militare) non completa la gara in cui a vincere è la spagnola Estefania Fernandez, prima in 22:45.357, la quale precede la canadese Madeline Schmidt, seconda in 22:46.612, e la svedese Melina Andersson, terza in 22:56.996.

Foto: comunicato stampa Federcanoa