Canoa velocità, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei spingono il C2 500 alle Olimpiadi! Bronzo iridato per il C2 500 misto (non olimpico)

Penultima sessione di gare a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia ottiene il primo pass olimpico ed il terzo paralimpico nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, nonché la quarta medaglia complessiva (tra paracanoa e specialità non olimpiche della canoa velocità).

Nelle specialità olimpiche conquista il biglietto per Parigi 2024 il C2 500 maschile dei campioni d’Europa Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, settimi in finale, mentre nelle specialità paralimpiche ce la fa nel KL1 200 femminile Eleonora De Paolis, sesta nell’ultimo atto, infine nelle specialità non olimpiche arriva una meravigliosa medaglia di bronzo grazie al C2 500 misto di Olympia Della Giustina e Daniele Santini.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile i campioni d’Europa Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro) chiudono al settimo posto in Finale A in 1:38.923, staccando il pass olimpico per Parigi 2024. L’oro va alla Germania di Peter Kretschmer e Tim Hecker in 1:36.972, davanti alla Cina di Liu Hao e Ji Bowen, seconda in 1:38.126, ed alla Spagna di Cayetano Garcia e Pablo Martinez, terza in 1:38.571.

Nel K2 500 femminile Sara Daldoss e Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) sono quarte in Finale B in 1:44.710 ed ottengono il 13° posto assoluto. In Finale A oro alla Danimarca di Emma Aastrand Jorgensen e Frederikke Hauge Matthiesen in 1:39.856, davanti alla Polonia di Martyna Klatt ed Helena Wisniewska, seconda in 1:40.824, ed alla Germania di Paulina Paszek e Jule Hake, terza in 1:41.597.

Nel K2 500 maschile Francesco Lanciotti e Giovanni Penato (Fiamme Gialle) chiudono quinti in Finale B in 1:31.136 e si classificano al 14° posto complessivo. In Finale A titolo ai lusitani Joao Ribeiro e Messias Baptista, primi in 1:29.037, che precedono i magiari Bence Nadas e Balint Kopasz, d’argento in 1:29.184, e gli iberici Adrian Del Rio e Rodrigo Germade, di bronzo in 1:29.389.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 500 misto Olympia Della Giustina (Padova Canoe) e Daniele Santini (Fiamme Oro) centrano la medaglia di bronzo in 1:47.663 nella finale vinta dal Canada di Connor Fitzpatrick e Katie Vincent, oro in 1:45.771, davanti alla Polonia di Wiktor Glazunow e Sylwia Szczerbinska, argento in 1:46.219.

Nel K2 500 misto Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) e Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene) sono quinti in 1:35.279 nella finale andata alla Germania di Lena Roehlings e Jacob Schopf in 1:33.033, che precede l’Australia di Alyssa Bull e Jackson Collins, seconda in 1:33.179, e la Spagna di Barbara Pardo ed Inigo Pena, terza in 1:33.912.

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina (Padova Canoe) chiude settima in 2:11.773 nella finale vinta dalla canadese Katie Vincent, prima in 2:01.545, davanti alla spagnola Maria Corbera, seconda in 2:02.860, ed alla cilena Maria Mailliard, terza in 2:03.218.

Nel K1 200 femminile Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) si classifica nona in Finale B in 42.777 ed ottiene il 18° posto assoluto. In Finale A centra il 13° oro iridato in carriera la neozelandese Lisa Carrington, prima in 38.932, davanti all’australiana Yale Steinepreis, seconda 40.010, ed alla polacca Dominika Putto, terza in 40.367.

Nel C4 500 femminile titolo alla Cina di Shuai Changwen, Lin Wenjun, Li Li e Wan Yin in 1:47.186, argento alla Germania di Lisa Jahn, Hedi Kliemke, Annika Loske ed Ophelia Preller in 1:47.780, bronzo al Canada di Sophia Jensen, Sloan Mackenzie, Jacy Grant e Julia Lilley Osende in 1:48.143.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL1 200 femminile Eleonora De Paolis (CC Aniene) si classifica sesta in Finale A in 56.577 e vola a Parigi 2024 centrando l’ultimo pass paralimpico in palio. Oro all’ucraina Maryna Mazhula in 51.824, argento alla cilena Katherinne Wollermann in 53.571, bronzo alla canadese Brianna Hennessy in 53.800.

Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco (Can. Sanremo) chiude nona ed ultima in Finale A in 50.415. Dominio della britannica Laura Sugar in 45.418, seconda la francese Nelia Barbosa in 47.028, terza la tedesca Felicia Laberer in 47.190.

Nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli (Idroscalo Club) si classifica quinto in Finale B in 50.732 e termina al 14° posto complessivo. In Finale A titolo all’ucraino Vladyslav Yepifanov in 48.238, davanti al britannico Jack Eyers, secondo in 48.602, ed all’australiano Curtis McGrath, terzo in 48.879.

Foto: comunicato stampa Federcanoa