Canoa velocità, Mondiali 2023: in semifinale le ammiraglie azzurre, al penultimo atto anche tre equipaggi della paracanoa

Si sono aperti a Duisburg, in Germania, i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia vede passare subito in semifinale sei equipaggi alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024.

In generale avanzano al penultimo atto tutte le otto imbarcazioni azzurre impegnate, delle quali cinque nella canoa velocità (tre in specialità olimpiche e 2 non olimpiche) e tre nella paracanoa (tutte in specialità paralimpiche).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 maschile Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio) ed Andrea Domenico Di Libero (Fiamme Azzurre) sono terzi nella prima serie in 1:20.422 ed approdano in semifinale con l’ottavo crono assoluto.

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina (Padova Canoe) si classifica quinta nella seconda serie in 48.355 e va in semifinale col 18° tempo assoluto. Nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro) e Sara Vesentini (Canottieri Mincio) chiudono seste nella prima serie in 1:34.447 e passano in semifinale col 15° tempo complessivo.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 200 maschile Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) vince la seconda batteria in 40.559 ed accede alle semifinali col settimo crono assoluto, mentre nel K1 500 Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene) è secondo nella quinta serie in 1:40.386 e passa in semifinale col decimo tempo complessivo.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL2 200 maschile Federico Mancarella (CC Bologna) è quarto nella terza serie in 42.027, mentre Christian Volpi (GS Paralimpico Difesa) è quarto nella seconda batteria in 42.748: entrambi passano in semifinale, rispettivamente col sesto e col nono tempo assoluti.

Nel KL3 200 maschile Kwadzo Klokpah (Can. Lecco) si classifica secondo nella quarta batteria in 41.377 ed approda in semifinale col settimo tempo complessivo.

