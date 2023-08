Canoa velocità, Mondiali Duisburg 2023: mastica amaro Samuele Burgo, è il primo degli esclusi dalla Finale A del K1 1000

Avara di soddisfazioni per l’Italia la prima sessione dedicata alle semifinali a Duisburg, in Germania, sede dei Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: le 5 barche azzurre impegnate, di cui 4 alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, vanno tutte in Finale B.

Devono rinviare la ricerca del pass a maggio 2024 nella canoa velocità il K1 500 femminile, il K1 1000 maschile ed il C1 1000 maschile (l’Italia non era in gara nel C2 500 femminile) e nella paracanoa il VL2 200 maschile. Niente finale iridata neppure per il K1 1000 femminile (specialità non olimpica).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo (Fiamme Gialle) è il primo degli esclusi dalla Finale A: l’azzurro conclude terzo nella terza delle quattro Semifinali A in 3:30.001. Per passare in Finale A serviva il secondo posto (andato al belga Artuur Peters in 3:28.620), oppure il miglior tempo di ripescaggio (fatto segnare dallo spagnolo Francisco Cubelos in 3:26.730), ma il crono dell’azzurro è il secondo tra quelli degli atleti inizialmente non qualificati.

Nel K1 500 femminile Agata Fantini (Marina Militare) va vicina all’ultimo atto iridato: l’azzurra è quarta nella prima delle tre Semifinali A in 1:50.419 e manca l’accesso alla Finale A per poco meno di un secondo (serviva il terzo posto, centrato dalla serba Milica Novakovic in 1:49.431).

Nel C1 1000 maschile Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) si piazza sesto nella seconda delle tre semifinali in 3:57.476 e lotterà per il decimo posto. Lontano in questo caso il crono per la Finale A: il terzo posto va all’ucraino Pavlo Altukhov con il tempo di 3:49.330.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 1000 femminile Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre) chiude quinta nella seconda semifinale in 4:10.311, passando in Finale B. Per raggiungere la Finale A occorreva fare meglio della serba Kristina Bedec, terza in 4:05.700.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL2 200 maschile Marius Bogdan Ciustea (Aisa Sport) è quinto nella seconda semifinale in 58.732 e cercherà il decimo posto assoluto nella Finale B. Distante oltre 4″ l’accesso alla Finale A, col terzo posto centrato dal britannico Edward Clifton in 54.701.

