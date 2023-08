Canoa velocità, Tacchini/Casadei vincono la batteria nel C2 500 ai Mondiali. Bene i giovani Lanciotti/Penato

Seconda giornata di gare a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia continua la ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024. Nella sessione mattutina si sono disputate le ultime batterie di canoa e paracanoa: l’Italia vede passare in finale un equipaggio (paralimpico) ed in semifinale altre cinque barche.

Considerando anche i risultati raccolti ieri, la spedizione azzurra si affaccia a semifinali e finali portando in totale a quota 15 (9 olimpiche e 6 paralimpiche) il numero di barche in semifinale ed 1 (paralimpica) in finale. Nel complesso, considerando tutte le specialità del programma iridato, le gare mattutine vedono volare direttamente in Finale A anche il C2 500 misto dell’Italia (specialità non olimpica a Parigi 2024), ed il VL1 200 maschile (specialità non paralimpica).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile l’equipaggio campione d’Europa griffato Fiamme Oro e composto da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei domina la seconda delle cinque batterie, vinta in 1:40.679, ed approda al penultimo atto col settimo crono complessivo. Nel K2 500 maschile la coppia delle Fiamme Gialle formata da Francesco Lanciotti e Giovanni Penato è seconda nella sesta ed ultima serie in 1:31.204 e vola in semifinale col 16° tempo assoluto. Nel K2 500 femminile Sara Daldoss e Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), le quali fanno parte anche del K4 500 azzurro, sono quarte nella prima serie in 1:42.887 e passano tranquillamente in semifinale col decimo tempo complessivo.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 500 misto Olympia Della Giustina (Padova Canoe) e Daniele Santini (Fiamme Oro) sono secondi nella seconda batteria in 1:47.064 ed approdano direttamente in Finale A col quarto crono complessivo, mentre nel K2 500 misto Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) e Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene) sono secondi nella terza serie in 1:34.634 e passano in semifinale col terzo tempo assoluto.

Nel K1 200 femminile Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) si classifica quarta nella seconda serie in 42.976 ed avanza comodamente in semifinale col 12° crono assoluto, mentre nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina (Padova Canoe) è quarta nella prima batteria in 2:12.006 e va in semifinale con il sesto tempo complessivo.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL1 200 femminile Eleonora De Paolis (CC Aniene) chiude terza nella prima batteria in 56.409 e vola direttamente in Finale A col settimo crono assoluto (i pass paralimpici in palio sono 6). Nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli (Idroscalo Club) si classifica terzo nella seconda delle quattro serie in 48.904 e va serenamente in semifinale con l’11° tempo complessivo. Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco (Can. Sanremo) è quarta nella prima batteria in 49.767 e va in semifinale con il nono tempo assoluto.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 maschile Alessio Bedin (Aisa Sport) approda direttamente in Finale A grazie al terzo posto nella seconda serie in 1:07.918, che vale il settimo crono complessivo.

Foto: comunicato stampa Federcanoa