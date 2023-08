Canoa velocità, Mondiali 2023: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei in finale nel C2 500, carta olimpica ad un passo

Penultima giornata di gare a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia continua la ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024.

Nella sessione pomeridiana si disputano le ultime semifinali di canoa e paracanoa: l’Italia vede passare in Finale A quattro delle otto barche in gara. Nelle specialità olimpiche avanza all’ultimo atto nel C2 500 e si porta ad un soffio dal pass per Parigi 2024 l’equipaggio dei campioni d’Europa Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.

Nelle specialità paralimpiche va in Finale A nel KL3 200 Amanda Embriaco, che lotterà per il pass paralimpico nell’ultimo atto, infine nelle specialità non olimpiche conquistano un posto in Finale A Olympia Della Giustina nel C1 500 e Sara Del Gratta e Tommaso Freschi nel K2 500 misto.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile i campioni d’Europa Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro) chiudono al terzo posto nella terza semifinale in 1:39.749, e volano in Finale A col settimo crono complessivo: nell’ultimo atto il pass olimpico verrà staccato da 8 delle 9 imbarcazioni al via.

Nel K2 500 femminile sfiorano l’ultimo atto Sara Daldoss e Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), le quali sono quarte nella seconda semifinale (serviva il terzo posto per passare il turno) in 1:42.237 e dovranno disputare la Finale B, che metterà in palio il decimo posto assoluto.

Nel K2 500 maschile restano più lontani dal passaggio del turno Francesco Lanciotti e Giovanni Penato (Fiamme Gialle), sesti nella prima semifinale in 1:31.010 (i primi tre equipaggi andavano in finale), i quali accedono però alla Finale B, che assegnerà le posizioni dalla decima alla diciottesima.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K2 500 misto centrano l’ultimo atto Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) e Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene), i quali dominano la seconda semifinale, vinta in 1:36.309, ed approdano così in Finale A.

Nel C1 500 femminile riesce nell’intento anche Olympia Della Giustina (Padova Canoe), che chiude seconda nell’unica semifinale in 2:08.105 ed approda in Finale A. L’azzurra non vince per appena 80 millesimi, dato che la magiara Virag Balla è prima in 2:08.025.

Nel K1 200 femminile non ce la fa invece Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno), che si classifica sesta nella terza ed ultima semifinale in 42.469, ma l’azzurra riesce comunque ad ottenere un posto in Finale B, col 10° posto assoluto in palio. Il passaggio del turno era riservato alle prime tre.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 femminile ce la fa Amanda Embriaco (Can. Sanremo), terza nell’unica semifinale in 49.898, la quale arpiona l’ultimo posto utile per l’ingresso in Finale A, dove saranno messi in palio 6 pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Nel VL3 200 maschile non riesce nel medesimo intento Mirko Nicoli (Idroscalo Club), che si classifica quarto nella terza ed ultima semifinale in 50.490 (passaggio del turno per i primi tre) e dovrà affrontare la Finale B per il 10° posto complessivo.

