Canoa velocità, Craciun-Santini campioni del mondo del C2 1000 metri (non olimpico)!

Seconda giornata di finali a Duisburg, in Germania, per i Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia, dopo le due medaglie giunte dalla paracanoa, coglie il primo oro nella canoa velocità, seppur in una specialità che il prossimo anno non sarà olimpica: il C2 1000 maschile di Nicolae Craciun e Daniele Santini.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo (Fiamme Gialle) è secondo in Finale B in 3.31.868 e si piazza 11° assoluto. Titolo al lusitano Fernando Pimenta in 3.27.712 davanti al magiaro Adam Varga ed al tedesco Jakub Thordsen.

Nel K1 500 femminile Agata Fantini (Marina Militare) è quinta nella Finale B in 1.51.547, per il 14° posto assoluto. Oro per la neozelandese Lisa Carrington in 1.47.769 davanti alla danese Emma Jorgensen ed alla magiara Tamara Csipes.

Nel C1 1000 maschile Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) si piazza quinto nella Finale B in 3.56.344, che vale il 14° posto assoluto. Trionfo del ceco Martin Fuksa in Finale A, primo in 3.45.124, il quale mette in riga il romeno Catalin Chirila, secondo, ed il tedesco Sebastian Brendel, terzo.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 1000 maschile Nicolae Craciun e Daniele Santini (Fiamme Oro) dominano in Finale A vincendo con il crono di 3:34.565, battendo la Germania di Moritz Adam e Nico Pickert, d’argento in 3.35.2296, mentre il bronzo va alla Romania di Ilie Sprincean ed Oleg Nuta, terzi in 3.36.490.

Nel K2 1000 maschile Luca Boscolo Meneguelo e Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) sono sesti in 3.16.942 nella finale vinta dalla Spagna in 3.11.512 davanti all’Ungheria, seconda in 3.12.366, mentre a completare il podio è la Germania, terza in 3.13.550.

Nel K1 1000 femminile Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre) si classifica seconda in Finale B in 4.09.699 per l’11° posto complessivo. In Finale A oro all’australiana Alyssa Bull in 3.54.864, davanti alla polacca Justyna Iskrzycka, seconda, ed alla magiara Eszter Rendessy, terza.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL2 200 maschile Marius Bogdan Ciustea (Aisa Sport) è terzo in Finale B in 59.092 ed è dodicesimo assoluto. In Finale A oro al brasiliano Fernando Rufinho, il quale precede il connazionale Igor Tofalini e lo statunitense Steven Haxton.

Foto: comunicato stampa Federcanoa