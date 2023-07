Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 1° agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Saranno assegnati nel Giorno 4 altri 21 titoli della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, martedì 1° agosto, saranno assegnati 6 ori nel tiro a segno, 4 nel nuoto, 4 nel taekwondo, 2 nel judo, 2 nel tennistavolo, 2 nell’atletica e 1 nei tuffi.

Anche in questa sesta giornata di gare sarà nutrita la presenza di italiani in gara, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di nuoto, atletica, judo e tiro a segno (individuale). Per il resto giocheranno le Nazionali di volley femminile e pallanuoto maschile, inoltre proseguiranno i tornei di tennis. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Martedì 1° agosto

03.00 WUSHU Sanda 70 kg U ottavi di finale, 52 kg D, 60 kg U quarti di finale, 60 kg D, 52 kg U semifinali

03.00 NUOTO Batterie (400m stile U – LAMBERTI Matteo, MARCHELLO Davide, – 50m farfalla D – SCOTTO di CARLO Viola, LAQUINTANA Sonia, 100m dorso U – STEFANI Simone, LAMBERTI Michele, 400m misti D – PIROVANO Anna, FRESIA Francesca, 100m rana U – PINZUTI Alessandro, VIBERTI Ludovico Blu Art, 200m dorso D – PASQUINO Francesca, TOMA Federica, 50m farfalla U – GARGANI Lorenzo, FERRARO Christian, Staffetta 4x100m stile D – Italia, Staffetta 4x100m stile U – Italia)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Pool

03.00 JUDO Gare a squadre maschile e femminili Eliminatorie (Italia maschile, Italia femminile)

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppo C 5a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m Uomini Qualificazioni (PALELLA Michele)

03.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Qualificazioni (Celere) (ARIA Brunella)

03.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Donne Qualificazioni (MAINETTI Giulia)

03.00 ATLETICA 400m 1° turno donne

03.10 ATLETICA Lancio del peso Qualificazione donne

03.30 ATLETICA 400m 1° turno uomini

03.40 ATLETICA Salto in lungo Qualificazione donne

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile (ORTENZI Benedetta), doppio maschile e femminile 2° turno, doppio misto 1° turno (ORTENZI Gian Marco/ORTENZI Benedetta)

04.00 TUFFI Preliminare 3m Uomini

04.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Round 3

04.00 PALLANUOTO Germania(A5)-Singapore(A3)

04.20 ATLETICA 100m 1° turno uomini (FEDERICI Andrea)

05.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m Uomini Finale (individuale ed a squadre)

05.45 PALLANUOTO Grecia(A1)-Giappone(A2)

07.00 TIRO A SEGNO Pistola sportiva 25m Donne Finale (individuale ed a squadre)

07.00 TUFFI 3m Uomini Semifinale, 1m Donne Finale

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO Italia(B2)-Georgia(B5) (Italia – DA ROLD Nicolò Giorgio Maria, DEL BASSO Mario, FARAGLIA Pietro, OCCHIONE Davide, GUIDI Mario, PODGORNIK Daniel, CAMPOPIANO Eduardo, DE MICHELIS Francesco, FARAGLIA Francesco, LANFRANCO Julien, GUERRATO Stefano, PANERAI Federico Neri, VITALE Alessandro)

08.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 1a sessione maschile

09.00 BASKET FEMMINILE 3A-3D(9°-12° posto) Argentina-Portogallo

09.00 BASKET FEMMINILE 3B-3C(9°-12° posto) Slovacchia-Romania

09.00 TENNISTAVOLO Squadre femminili, Finale

09.15 PALLANUOTO Slovacchia(B1)-Cina(B4)

10.00 JUDO Gare a squadre maschile e femminili Finali

10.30 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Donne Finale (individuale ed a squadre)

11.00 BADMINTON Squadre miste Quarti di finale

11.00 PALLANUOTO USA(B3)-Corea del Sud(B6)

12.00 ATLETICA Lancio del peso Finale donne

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 54-58 kg U, 46-49 kg D, 74-80 kg U, 62-67 kg D Finali

12.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili, Finale

12.05 ATLETICA 400m ostacoli 1° turno donne (MURARO Alice)

12.30 ATLETICA Salto triplo Qualificazione uomini

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 2a sessione maschile

12.30 NUOTO Semifinali (50m farfalla D, 100m dorso U, 100m rana U, 200m dorso D, 50m farfalla U) e Finali (400m stile U, 400m misti D, Staffetta 4x100m stile D, Staffetta 4x100m stile U)

12.45 ATLETICA 1500m 1° turno uomini

13.10 ATLETICA Salto in alto Qualificazione uomini

13.20 ATLETICA 100m 1° turno donne

13.30 BASKET FEMMINILE 2C-1D (Quarti di finale) Brasile-Cina

13.30 BASKET FEMMINILE 2A-1B (Quarti di finale) Ungheria-Cina Taipei

13.30 BASKET FEMMINILE 1C-2D (Quarti di finale) Finlandia-Polonia

13.30 BASKET FEMMINILE 1A-2B (Quarti di finale) Giappone-Repubblica Ceca

13.40 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione A donne (BOTTER Federica)

14.00 VOLLEY FEMMINILE Repubblica Ceca-Giappone

14.00 VOLLEY FEMMINILE Hong Kong-Italia (Italia – BATTISTONI Elena, CAGNIN Emma, CECCONELLO Agnese, GARDINI Beatrice, MORELLO Rachele, PIVA Rebecca, BINTO Diop, CARLETTI Federica, FROSINI Giorgia, NWAKALOR Linda Nkiruka, PANETONI Sara, SARTORI Benedetta Maria)

14.00 VOLLEY FEMMINILE Germania-Argentina

14.00 VOLLEY FEMMINILE Brasile-Cina Taipei

14.10 ATLETICA 10000m Finale donne (PALMERO Elisa)

14.50 ATLETICA Lancio del giavellotto Qualificazione B donne

15.00 ATLETICA 3000m siepi 1° turno uomini

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani