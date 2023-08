Calendario Serie B oggi: orari 29 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

La Serie B 2023-2024 non si ferma neanche in mezzo a questa settimana: nella giornata di oggi, saranno ben quattro le sfide che daranno il via alla terza giornata del campionato che rappresenta il primo turno infrasettimanale di quest’edizione della serie cadetta.

Tutte le partite odierne si svolgeranno in contemporanea a partire dalle 20.30. Il match più interessante della serata vedrà affrontarsi il Pisa e il Parma: entrambe le squadre vengono dai successi ottenuti rispettivamente con Sampdoria e Cittadella. I ducali, unica squadra a punteggio pieno fino ad ora, cercheranno il terzo successo consecutivo del campionato contro la formazione toscana, il cui esordio con i blucerchiati ha stupito in molti. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un match appassionante tra due squadre che potranno essere tra le contendenti alla promozione.

Dopo il rinvio dello scorso match, tornerà in campo anche il Palermo di Eugenio Corini che farà visita alla Reggiana: i rosanero, dopo il pareggio senza reti arrivato nel debutto in campionato a Bari, vorranno strappare i tre punti contro i granata per non perdere troppo terreno rispetto alle rivali per un posto ai piani alti della classifica. Anche gli emiliani, neopromossi dalla Serie C, cercano la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta di misura con il Cittadella e il pareggio per 2-2 con il Como.

Oggi vedremo in azione anche il sorprendente Cosenza di Fabio Caserta, il quale ha già raccolto quattro punti tra Ascoli e Venezia: i calabresi sfideranno in casa il Modena, alla caccia di altri punti dopo la vittoria di misura proprio con l’Ascoli. L’ultimo match della serata riguarderà proprio i marchigiani che ospiteranno la Feralpisalò, formazione anch’essa inchiodata nei bassifondi della classifica con zero punti.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Serie B 2023-2024: tutte le partite saranno trasmesse in tv su Sky, mentre la diretta streaming verrà offerta da Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Martedì 29 agosto

Ore 20.30 Reggiana-Palermo – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Pisa-Parma – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Cosenza-Modena – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.30 Ascoli-Feralpisalò – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go.

