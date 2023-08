Calendario Serie B 2023 oggi: orari 19 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Dopo la gara inauguarale di ieri sera, venerdì 18 agosto, la Serie B completa il proprio programma relativo alla prima giornata oggi, sabato 19 agosto.

Sette le partite in calendario, in attesa che vengano stabilite le ultime aventi diritto a partecipare al torneo (Pisa e Modena recupereranno in seguito questa giornata), tutte a 20.30

Tre di queste gare verranno trasmesse in diretta integrale da Sky e DAZN: Cremonese-Catanzaro, Cosenza-Ascoli e Ternana-Sampdoria.

Tutti gli altri match saranno invece proposti da Sky solo attraverso la Diretta Gol: Cittadella-Reggiana, Parma-FeralpiSalò, Sudtirol-Spezia e Venezia-Como.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, sabato 19 agosto, valide per la 1ª giornata della Serie B. La gare odierne verrano trasmesse da Sky e DAZN.



CALENDARIO SERIE B OGGI

20.30 Cittadella-Reggiana – Diretta tv su DAZN e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Cremonese-Catanzaro – Diretta tv su DAZN, Sky Sport 256 e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Cosenza-Ascoli – Diretta tv su DAZN, Sky Sport 255 e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Parma-FeralpiSalò – Diretta tv su DAZN e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Sudtirol-Spezia – Diretta tv su DAZN e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Ternana-Sampdoria Diretta tv su DAZN, Sky Sport 254 e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

20.30 Venezia-Como – Diretta tv su DAZN e Sky Sport 252 (Diretta Gol Serie B), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

