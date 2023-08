Calendario Premier League 2023 oggi: orari 27 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Nella domenica odierna calerà il sipario sulla terza giornata della Premier League 2023-2024: saranno tre le sfide che oggi chiuderanno il programma della tornata numero tre del massimo campionato inglese.

Alle 15.00, il Manchester City di Pep Guardiola farà visita allo Sheffield United, formazione neopromossa in Premier League: i Citizens vanno alla caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi arrivati con Burnley e Newcastle che hanno permesso alla squadra di Manchester di issarsi in testa alla classifica con Brighton e Arsenal. In contemporanea, l’Aston Villa di Nicolò Zaniolo sarà di scena a Burnley per dare seguito al netto successo ottenuto ai danni dell’Everton.

La terza giornata di questa edizione della Premier League si chiuderà con un big match a tutti gli effetti: il Newcastle di Eddie Howe ospiterà il Liverpool di Jurgen Kloop dalle 17.30. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di misura arrivata contro il City, con Sandro Tonali che è intenzionato a regalare altre gioie ai propri tifosi, mentre i Reds sono riusciti a ottenere il primo successo in campionato nello scorso turno grazie al 3-1 rifilato al Bournemouth.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata della Premier League 2023-2024: la diretta tv sarà affidata a Sky Sport Calcio (Sheffield United-Manchester City) e Sky Sport Summer (Newcastle-Liverpool), mentre lo streaming sarà garantito da Sky Go e Now Tv (Sheffield United-Manchester City, Newcastle-Liverpool).

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 15.00 Sheffield United-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15.00 Burnley-Aston Villa – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.30 Newcastle-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Summer, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio (Sheffield United-Manchester City), Sky Sport Summer (Newcastle-Liverpool).

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go (Sheffield United-Manchester City, Newcastle-Liverpool).

Foto: Lapresse