Calendario Premier League 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

La terza giornata della Premier League 2023-2024 è già iniziata con l’anticipo di ieri sera tra Chelsea e Luton Town: saranno ben sei le sfide che si disputeranno per la tornata numero tre della 32ma edizione del massimo campionato inglese con l’attuale denominazione.

Il programma odierno scatterà alle 13.30 con il match tra il Bournemouth e il Tottenham: gli Spurs, dopo il pareggio iniziale con il Brentford, hanno battuto meritatamente per 2-0 il Manchester United, ottenendo così la prima vittoria con Ange Postecoglou in panchina. La formazione londinese cerca il secondo successo consecutivo contro le Cherries, ferme a quota un punto in classifica dopo la sconfitta ad Anfield con il Liverpool.

Alle 16.00 prenderanno il via ben quattro incontri: il più interessante riguarda l’Arsenal, il quale sfiderà in casa il Fulham in uno dei tanti derby londinesi. I Gunners, che dopo due giornate sono a punteggio pieno grazie ai successi con Nottingham e Crystal Palace, vorranno assicurarsi un altro successo con i cugini bianconeri. Alla stessa ora sarà la volta anche del Manchester United che dovrà reagire alla sconfitta col Tottenham contro il Nottingham. Le restanti partite del pomeriggio saranno Brentford–Crystal Palace e Everton–Wolverhampton.

La giornata di gara si chiuderà alle 18.30 con la sfida tra il Brighton di Roberto De Zerbi e il West Ham: la formazione biancoblu è in testa alla classifica, grazie alle larghe vittorie ottenute con Luton e Wolverhampton. I Seagulls si troveranno di fronte una squadra in forma come gli Hammers, reduci dal successo netto sul Chelsea per 3-1.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la terza giornata di Premier League 2023-2024. La diretta tv sarà garantita da Sky Sport Calcio (Bournemouth-Tottenham, Arsenal-Fulham) e sul canale 253 di Sky (Brighton-West Ham), mentre lo streaming sarà offerto da Now Tv e Sky Go (Bournemouth-Tottenham, Arsenal-Fulham, Brighton-West Ham).

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 13.30 Bournemouth-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 16.00 Arsenal-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 16.00 Manchester United-Nottingham – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 Brentford-Crystal Palace – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 Everton-Wolverhampton – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Brighton-West Ham – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio (Bournemouth-Tottenham, Arsenal-Fulham), canale 253 di Sky (Brighton-West Ham).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv (Bournemouth-Tottenham, Arsenal-Fulham, Brighton-West Ham).

Foto: Lapresse